Los casinos y las misas deberán esperar y no volverán el sábado

El Gobierno provincial delinea por estas horas cómo será el fin de la Fase I de la cuarentena que dispuso por el brote de casos de coronavirus en San Juan. Aunque el grueso de las actividades económicas volverá a funcionar, este martes se supo que los casinos y las ceremonias religiosas no serán habilitados por el momento. Se suman a las salidas recreativas, las reuniones sociales y las clases presenciales, que también deberán seguir esperando.

El anuncio de lo que se habilita y lo que no será dado a conocer oficialmente en el transcurso de la semana por el gobernador Uñac. El sábado vencen los 14 días de la Fase I que entró en vigencia el sábado 22 de agosto y el primer mandatario ya adelantó que no se extenderá y que el plan es que distintas actividades vuelvan a rodar para que la economía no se siga viendo afectadas por la pandemia.

Entre los que abrirán sus puertas están el comercio y la industria, siempre ajustado a los protocolos se seguridad sanitaria que buscan evitar que el virus se siga extendiendo. También levantará sus persianas los locales gastronómicos, pero los bares lo harán con condiciones distintas a las que se venían trabajando antes del brote de Caucete que llevó al Gobierno a decretar la cuarentena estricta (ver aparte).

Desde Gobierno ya había dado a conocer que las actividades de esparcimiento, las reuniones sociales y el dictado de clases en las escuelas tendrán que esperar un tiempo más, sin dar presiones de fechas. Este martes se sumaron a ese lote las salas de juego y las misas y ceremonias religiosas de todos los credos con asiento en la provincia.

Los casinos y las salas de juego habían sido de los últimos en regresar al ruedo en la etapa anterior, cuando la provincia fue pasando paulatinamente de la cuarentena estrictita al distanciamiento social. Mientras que las celebraciones religiosas fueron autorizadas el 6 de junio, aunque con limitaciones en la ocupación de los templos.

Ante la ausencia de las salas de apuestas, el Gobierno sí habilitará desde el próximo 5 de septiembre las agencias de quiniela. Por ahora, será el único juego que funcionará en la provincia, aclararon las fuentes.

¿Cuidados extra?

Si bien los bares abrirán de nuevo sus puertas el sábado, aún no se sabe en qué condiciones serán autorizados. Las fuentes revelaron que se está trabajando en un nuevo protocolo que supone medidas más estrictas para funcionar.

Antes del brote, los bares venían trabajando hasta la una de la mañana como horario tope, con la obligación de colocar las mesas a una distancia mínima de 2 metros y con un máximo de personas por cada una. Pero la realidad indica que a medidas que avanzaron las semanas y los casos estaban contenidos, los propietarios y el público se relajó. En los más concurridos fue habitual ver jóvenes amuchados y sin protección personal, como el tapabocas.