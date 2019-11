Los cereales crecieron con fuerza en Chicago

Hace 2 horas

El valor de los cereales culminaron con ganancias la sesión en el mercado de Chicago, impulsados por exportaciones semanales de Estados Unidos por encima de los esperado por el mercado y problemas climáticos que podrían afectar a los cultivos.



El contrato de noviembre de la oleaginosa creció 0,09% (US$ 0,3) hasta US$ 332,8 la tonelada, mientras que el de enero no mostró cambios respecto a ayer y cerró a US$ 336,9 la tonelada.



Los fundamentos de la suba, aunque acotada, radicaron en las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, sobre la posible firma de una acuerdo "fase uno" con China con el fin de ponerle fin a la guerra comercial entre ambos países que ya conlleva más de un año.



Sin embargo, Trump remarcó que "solo aceptará un acuerdo si es bueno para su país y para sus trabajadores".



Otro factor que dio estabilidad a la cotización del commodity fueron las exportaciones estadounidense del poroto, calculadas por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) en 1,3 millones de toneladas, dentro del rango esperado por el mercado.



La harina acompañó el alza de la soja con una suba del 0,57% (US$ 1,9) hasta US$ 333,2 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,24% (US$ 8,6) para concluir la jornada a US$ 684,1 la tonelada.



Por su parte, el trigo escaló 2,20% (US$ 4,1) y se ubicó en US$ 190 la tonelada, debido a las preocupaciones por parte de los operadores por el clima frío en zonas productoras de Estados Unidos que podría afectar al cultivo.



A su vez, buenos números de envíos de exportación publicados hoy por el USDA apuntalaron al mercado.



Según informó la dependencia oficial estadounidense, hoy se realizaron inspecciones de exportación por 528.875 toneladas, lo que estuvo por encima de la estimación de los analistas de 250.000 a 350.000 toneladas.



"Las inspecciones de exportación de trigo son 44,42% más altas que la semana anterior, y 33,03% más altas que la misma semana del año pasado", remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



Por su parte, el maíz subió 1,22% (US$ 1,8) y se posicionó en US$ 148,7 la tonelada por compras técnicas y por buenos números de exportación, luego de tocar mínimos en seis semanas durante la rueda del lunes.