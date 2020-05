Los estrenos de Netflix en junio

Netflix renueva como cada mes su catálogo. Junio trae la última temporada de Por 13 Razones, la tercera temporada de Dark y la cuarta de Rick and Morty. Por el lado de las películas llega El resplandor, la versión original de Ghost in the Shell y Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga.

Lunes 1-06

Las Kardashian' T1-2

Mujeres ricas de Beverly Hills T1-2

Married to Medicine T1

The Real Housewives of New York City T1

Miraculous - Las aventuras de Ladybug T1-3

Bellow Deck T1

44 gatos T2

El resplandor

El árbol de la sangre

Ghost in the Shell

La casa del lago

Jack el Cazagigantes

Agárralo como puedas 33 1/3

La princesita

The invincible dragon

Cook Off

Changeling

Oldboy

Happy Feet: Rompiendo el hielo

Martes 2-06

Madres forzosas, episodios finales

Miércoles 3-06

Baki parte 3

Jueves 4-06

¿Me oyes?

Viernes 5-06

Por 13 razones T4

Perdida

Queer Eye

Los últimos días del crimen

La extraña fuente de la fortuna

Merry Men 2

No dejes rastro

Superfly

Sábado 6-06

Overlord

El cadáver de la Novia

Domingo 7-06

El Rey Arturo: La leyenda de la espada

Martes 9-06

Ocean's 8

Miércoles 10-06

Reality Z T1

Viernes 12-06

F is for Family T4

Kipo y la era de las bestias mágicas, temporada 2

The Woods

Pose T2

Sábado 13-06

Alexa & Katie T3

Amor de Gata

Martes 16-06

Lujuria en el convento

Miércoles 17-06

'Rick y Morty' T4

Jueves 18-06

La orden T2

A Whisker Away

La red avispa

Viernes 19-06

Feel the Beat

Floor is lava

One Way for Tomorrow

The Politician T2

The Sinner: Jamie

One Way for Tomorrow

Sábado 20-06

Crazy delicius

Miércoles 24-06

Trolls

BNA

Jueves 26-08

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

Sábado 27-06

Dark T3

Rupaul´s Drag Race T12+Untucked': sin fecha

Martes 30-06

Adú

La Torre Oscura

Baby Driver