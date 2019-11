Los granos cerraron con subas en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM

El maíz concentró el grueso de las operaciones en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un contexto de un buen nivel de negocios para todos los granos en general con aumento en sus cotizaciones.



Si bien el maíz con descarga inmediata superó en US$ 5 el valor abierto ofrecido ayer por los compradores, se ubicó en la sesión de hoy en consonancia con el grueso de las operaciones que se registraron en la jornada anterior a US$ 150 la tonelada, mismo precio con entrega en diciembre.



En relación al cereal de la campaña próxima, para la descarga en entre marzo y abril el mejor valor de compra se situó en los US$ 140 la tonelada.



En lo que refiere al maíz de segunda, el mejor valor abierto para la descarga en junio se situó en US$ 135 la tonelada, mismo valor que para la descarga entre el 15 de junio y el 15 de julio; con descarga en julio, US$ 133; y agosto, US$ 130.



Por su parte, el trigo con descarga inmediata subió US$ 2 y se situó en los US$ 162 la tonelada, aunque se podían conseguir US$ 165 con entrega a partir del lunes próximo.



En cuanto al cereal con descarga en diciembre, el mejor valor fue también de US$ 165 la tonelada; para la descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero el mejor precio de compra fue de US$ 166; enero, US$ 170; febrero, US$ 172; marzo, US$ 175.



El valor abierto de soja con descarga inmediata subió US$ 3 y se situó en los US$ 250 la tonelada.



En el segmento de soja de nueva campaña, la oferta de compra con descarga en abril y mayo 2020 condición cámara se ubicó en los US$ 238 la tonelada, con las fábricas ofreciendo US$ 235 para la descarga en mayo.



Por último, por girasol con descarga en diciembre y enero se pagó US$ 245 la tonelada y por la cebada con descarga hasta el 15 de diciembre, US$ 130.