Los granos subieron en Rosatrio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio de los principales granos subieron en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada que tuvo un buen nivel de operaciones en relación al volumen acontecido durante la semana.



La soja con descarga aumentó US$ 8 y cerró a US$ 260 la tonelada, aunque no descartaron mejoras en la comercialización de lotes puntuales.



Por su parte, el maíz con descarga se mantuvo en US$ 150 la tonelada y fue el grano que mayor dinámica mostró durante la operatoria.



En cuanto al cereal de campaña 2019/20, el valor abierto de compra por maíz con descarga en marzo se mantuvo en los US$ 145 la tonelada, con la oferta por descarga entre abril y mayo en US$ 140 la tonelada.



El trigo con descarga avanzó US$ 10 y se ubicó en US$ 180 la tonelada, con dos compradores activos.



Por último, el girasol con entrega inmediata creció US$ 5 y concluyó la jornada a US$ 235 la tonelada.