Los habitantes de Mogna vuelven a tener servicio de agua potable

Después de esperar un mes que les solucionaran el problema, los habitantes de Mogna este viernes pasado salieron por los diferentes medios de comunicación a denunciar lo que estaban padeciendo y al otro día la nueva electrobomba llegó: desde este lunes el agua comenzó a salir por las canillas en algunas viviendas.

“Agradecemos a DIARIO HUARPE y a todos los medios de comunicación que se hicieron eco de nuestro reclamo porque gracias a ustedes hoy podemos decir que tenemos agua”, dijo a Claribel Quiroga, residente de Mogna.

Fue el 21 de septiembre cuando el sistema de red dejó de suministrar el líquido vital y desde esa fecha las familias de Mogna se arreglaban con el agua que les llevaba una vez por semana el municipio de Jáchal en camiones tanque.

La gallina y sus pollitos toman agua de las gotas que caen de una camisa recién lavada colgada en la soga. Fotos: gentileza.

“La hemos pasado bien fulera”, dijo otro vecino de la zona, “porque ni siquiera teníamos el agua que viene por las cunetas”.

Según contaron, sólo usaban el agua para consumir y para la higiene personal básica. No podían usar los baños, no podían lavar la ropa, no podían limpiar las viviendas y a los animales con los que conviven, y les daban agua a cuentagotas.

Con anchadas, pico y pala los lugareños abrieron una zanja para desviar el agua del río. Foto: gentileza.

En la pasada semana, como último recurso, un grupo de lugareños, con ayuda de una máquina municipal, hizo una zanja para desviar el agua que viene del río, pero la táctica era sólo un parche y funcionó a medias ya que en algunas zonas el agua ni se vio.

La solución

Si bien DIARIO HUARPE ayer se pudo contactar con la encargada de la Delegación de Jáchal de OSSE, Fernanda Díaz, para conocer detalles de la obra realizada, la funcionaria manifestó que no estaba autorizada a hablar del tema. No obstante, extraoficialmente, este medio supo que el trabajo se realizó este fin de semana y que la cuadrilla de la empresa estatal cambió la electrobomba quemada, al igual que el sistema eléctrico de la misma.

“Nuevamente agradezco a DIARIO HUARPE y a todos los demás medios que nos escucharon y divulgaron nuestro pedido, porque sin ustedes hoy seguiríamos igual o peor”, dijo Quiroga.

Por último, los pobladores de Mogna reconocieron y agradecieron la solidaridad de los sanjuaninos que desde diferentes puntos de la provincia este fin de semana se acercaron a la localidad del sureste jachallero para llevar agua envasada.

"Ese es un gesto que tampoco no vamos a olvidar", concluyó Quiroga.