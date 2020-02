Los Jaguares debutan en el Super Rugby 2020 ante los Lions de Sudáfrica

La franquicia argentina Jaguares debutará esta noche ante Lions de Sudáfrica en su quinta participación en el certamen Super Rugby, en el que intervienen los mejores equipos de las principales asociaciones del hemisferio sur y en el cual fue subcampeón en 2019 al perder la final ante Crusaders de Nueva Zelanda.



El encuentro, el 67mo. oficial en la historia de la franquicia, con 33 triunfos e igual cantidad de derrotas y tres pases a post temporada, se jugará en cancha de Vélez Sarsfield, este sábado desde las 20, con el arbitraje del sudafricano Rasta Rasivgenge y televisado por ESPN 2.



Una nueva temporada para el equipo que dirige Gonzalo Quesada y con grandes variantes ya que no contará con destacadas figuras que continúan sus carreras en Europa, como los casos de Pablo Matera, Tomás Lavanini, Ramiro Moyano, Martín Landajo, los pilares Santiago García Botta y Enrique Pieretto y los experimentados Juan Manuel Leguizamón y Santiago González Iglesias.



Ninguno de esos jugadores serán sencillos de reemplazar, muchos eran un símbolo del equipo, pero también ese espacio pasa a ser ocupado por elementos juveniles, la sangre nueva del equipo, el recambio necesario no sólo para Jaguares sino para el rugby argentino.



Quesada ya contó con jugadores como Domingo Miotti, Santiago Carreras o Francisco Gorrissen y ahora integrará a una camada, con base del sub-20, integrada por Bautista Pedemonte, Santiago Chocobares, Mateo Carreras, Santiago Grondona y Tomás Albornoz, quienes deberán hacer camino al andar.



Quesada trabajo en variantes tácticas para sorprender, con especial énfasis en la obtención, circulación de juego, seguir dañando en la ofensiva y reforzar la defensa ante rivales que saben que el adversario a vencer será Jagures, que deberá apostar a la versatilidad de sus jugadores quienes tendrán que adecuarse a varias funciones.



Lions, tres veces consecutivo subcampeón en 2016, 2017 y 2018, no jugó la pasada post temporada, sumando ante Jaguares seis triunfos contra tres derrotas y habiéndole ganado en el primer partido de la temporada pasada (16-02-19) 25-16 en Vélez y en el desquite en Johanesburgo 47-39.



En el equipo que dirige Ivan Van Rooyen es figura y capitán el medio apertura campeón mundial Elton Janquies, también se destacan Jannie Du Plessis, Jamba Ulengo, Dan Kriel y Roelof Smith y no cuenta con Mlcom Marx, Kwagga Smith (Japón) y Warren Whiteley (se retiró por lesión y entrena el line out) Lionel Mapoe (Francia) y Harold Vorster (Japón).