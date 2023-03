¡Los liquidó! Rolando Schiavi explotó contra el CDF de Boca tras despedir a Ibarra

Boca Juniors despidió a Hugo Ibarra en las últimas horas y Rolando Schiavi no se guardó nada. Las semanas pasadas fueron complejas para el club de La Ribera, más allá de la victoria ante Olimpo por Copa Argentina. Ahora, el "Xeneize" comunicó este martes el alejamiento del "Negro" del primer equipo y el exdefensor campeón del mundo en Japón explotó en la televisión.

Cuando resta menos de una semana para el comienzo de la Copa Libertadores, Rolando Schiavi volvió a tener ser extremadamente duro contra su exayudante en la Reserva. "Hace una semana atrás lo ratificaron y dijeron que era el último campeón...", partió diciendo el exdefensor en el programa EquipoF de ESPN. El resto de los panelistas también analizó lo ocurrido, pero las frases más duras llegaron por parte del "Flaco".

Luego, Schiavi agregó: "¿Qué hacés con Ibarra? ¿Dónde lo mandas? Porque Battaglia se fue con todo el cuerpo técnico". Tras la información que dio el periodista Augusto Cesar, que afirmó que Hugo no seguiría bajo ningún otro rol, Rolando contestó: "¿Querés apostar?". A eso se le suma que el propio Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, dijo: "No se va a ir de Boca Juniors. Va a tratar de estar en algún lado, pero no se va a ir".

Después, el propio Schiavi lamentó: "El técnico tiene que dar la charla técnica. En todos lados. No la da el ayudante de campo. Es así de simple. Quiero escucharlo a él. Como jugador... ¿A quién le crees: al entrenador o al ayudante? Nunca quiso ser técnico. No me lo habían comentado, había trabajado con Ibarra. Dirigió 2 años de Reserva, pero no le gustaba dirigir. Fue ayudante mío en Reserva".

La salida de Schiavi de Boca

"No hablé en este período con él porque no tengo relación. Con ninguno. ¿Si fueron los que me echaron, cómo voy a tener relación? Ibarra era íntimo amigo de (Daniel) Angelici, hizo toda la campaña política con el Tano. Me dolió irme de Boca Juniors porque no me gustaron las formas. Con (Raúl) Cascini tenía una relación, con el Chelo (Delgado) éramos socios en un campo. ¿Si volví a hablar? No, ni quiero hablar. Si me hubiese ido de otra forma, no tendría ningún problema de hablar. Más allá de todo, las formas... Son las formas de comunicarse, de cómo no iba a seguir en Boca. Me llamó Cascini y me lo dijo tajantemente", cerró Schiavi.