Los pequeños ahorristas en dólares mueven el mercado inmobiliario en San Juan

Mientras la crisis económica a raíz de la pandemia de coronavirus sigue dejando huellas en los distintos sectores de la sociedad argentina, otros buscan alternativas para escaparle a los coletazos y que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, Mauricio Turell, resaltó que los pequeños ahorristas que tienen valores en dólares, o incluso también en pesos, están dejando los plazos fijos para invertir en la compra de inmuebles.

Este movimiento dinamizador del mercado inmobiliario sanjuanino viene produciendo un leve repunte en la compra-venta de monoambientes, departamentos de uno o dos dormitorios e inclusive casas pequeñas. En general, todas estas construcciones ubicadas fuera de la Capital y de los departamentos Rivadavia y Santa Lucía, teniendo en cuenta que son los que presentan valores más elevados en cuanto a las construcciones.

“Se está vendiendo un poco más. La gente no ve seguro tener el dinero en plazos fijos. Llegar al dólar también cuesta por las limitaciones de compras que determinó el Gobierno nacional y el dólar blue está cada vez más alto. Entonces lo más seguro es comprar un inmueble”, explicó el especialista.

Turell detalló que las transacciones de viviendas que se concretaron en el último tiempo tienen que ver con operaciones de entre $3.000.000 y $4.000.000. La mayoría de esos inmuebles luego ingresan al mercado de alquiler asegurándole así al dueño una renta mensual.

Alquileres casi al día

El 30 de septiembre será una fecha clave para quienes alquilan, pues es la fecha límite de vigencia de los dos decretos firmados por el presidente Alberto Fernández al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo pasado. Las normativas congelaron los precios de los alquileres y suspendieron los desalojos. Si bien el propio mandatario nacional en declaraciones televisivas deslizó la posibilidad de que ambas reglas se extiendan hasta el 31 de enero de 2021, todavía no hay precisiones al respecto.

Esto es lo que espera un numeroso grupo de personas que sin casa propia deben alquilar una vivienda. Pese a que este sector también está golpeado por los avatares de la economía, Turell indicó que “no hay moras de consideración, apenas el incremento será de 2% respecto a lo que traíamos”.

No obstante, señaló que “creemos que esto podría incrementarse hacia fin de año producto de la crisis económica y de la finalización del decreto que extendió los contratos. Es cierto que algunos inquilinos no pagan el 10 de cada mes, pero sí el 15 o 20. La situación es difícil, mucha gente no ha tenido incrementos de salario durante el año y el comercio está parado. Esto puede llegar a significar un atraso en el pago del alquiler”.

Finalmente, dijo que la mayoría de los inquilinos “está renovando, no les conviene ir a buscar alquileres porque además hay poca oferta. Encima los gastos de mudanzas son altos. Por eso se quedan en las casas o departamentos, mientras ya estamos aplicando la nueva ley de alquileres con contratos a tres años y un aumento entre el 25 y 30%”.