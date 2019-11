Los peruanos están preocupados por los eventos múltiples en Lima

La final de la Copa Libertadores, que se jugará en el Monumental de Lima, despertó interés en los peruanos, pero también una dosis de preocupación porque no será el único evento masivo que se realizará en la capital.



Un total de ocho manifestaciones culturales y deportivas se llevarán a cabo mañana con la final única de Libertadores como gran atractivo.



La Policía Nacional de Perú informó que desplegará un total de diez mil efectivos para seguridad y organización de los ciudadanos, pero en las calles peruanas, en San Isidro, Miraflores o el Cercado de Lima, se percibe que no será un día más en la ciudad y quizás algunos planes deberán esperar.



El choque entre River y Flamengo será a las 15, hora local, en el distrito de Ate, a unos 22 kilómetros del centro limeño deparará un traslado masivo en auto por la avenida Javier Prado.



A la misma hora, en el Frontis del Palacio de Justicia, comenzará una marcha "No violencia contra la mujer", aproximado al Cercado de Lima.



El estadio Nacional, a partir de las 18, dará comienzo al evento "Una noche de salsa 10". Este show impidió que la final de la Copa Libertadores, una vez caída la sede de Santiago de Chile, se realice en dicho escenario.



Más temprano, a las 10 y 12 de la mañana, habrá un festival de la cultura peruana en el Parque de la Amistad de Surco y la feria del libro Ricardo Palma en Parque Kennedy, respectivamente.



Desde las 11, los rockeros acudirán al estadio San Marcos, al oeste de Lima, opuesto al estadio Monumental, para los conciertos "Vivo por el rock" que tiene a la banda estadounidense The Strokes como figura central.



A las 20, el Teatro Municipal de LIma albergará el "Concierto con sabor y Donayre", mientras que desde las 21.30 se presentará afamado compositor y cantante colombiano Sebastián Yatra en el Jockey Plaza a 15 kilómetros del estadio Monumental.



En tanto, el general Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), aseguró que Lima está preparada para organizar eventos de gran magnitud de manera simultánea y corrigió las afirmaciones del director de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, Pedro Díaz Dañino, quien puso reparos sobre dicha cuestión.