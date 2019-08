Los planteos de las provincias deberán esperar para ser tratados

Como cada jueves, los integrantes de la Corte Suprema se reunieron ayer en plenario para organizar y tratar los temas en carpeta. La lluvia de demandas que ingresó la semana de las provincias a la Nación por la rebaja de la coparticipación fue enviada al procurador General, para que dictamine acerca de la competencia. Todo indica que la resolución del asunto no será inmediata, porque hay formalidades que cumplir que llevan tiempo y los cortistas no son amigos de hacerlo mientras recrudece la campaña electoral.

Las demandas de las provincias eran 14 inicialmente y después se sumó Misiones. Sostienen que los decretos presidenciales que modificaron los regímenes de Ganancias e IVA provoca una baja de la coparticipación que reciben y que son inconstitucionales. El fundamento: que el Ejecutivo nacional no puede legislar en materia tributaria y que esa es una facultad exclusiva del Congreso.

El primero paso de la Corte fue enviar ayer mismo el tema a la Procuración General. Si bien no hay dudas de que el máximo tribunal tiene la competencia originaria por tratarse de un litigio entre provincias y Nación, hay que esperar que el procurador se expida.

Lo que trascendió desde la Corte Suprema es que el tema no será abordado en el corto plazo. Es que, además de las formalidades que son excluyentes para todo trámite que llega a esa instancia, los ministros entienden que es una cuestión sumamente sensible y más en la coyuntura política que vive el país. Con la puja electoral más fuerte que nunca, no quieren quedar en el medio ni especulaciones que los pongan en un lugar u otro.