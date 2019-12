Los Pumas '7 abren temporada 2020 de Seven en Dubai

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven iniciará mañana su participación en la temporada 2020 de la especialidad, cuando participe del certamen que se llevará a cabo en Dubai, Emiratos Arabes Unidos, primera estación del circuito de la IRB.



El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora comenzará su tarea en el torneo a las 18.40 hora local (11.40 de Argentina) midiéndose con su par de Francia, en partido por la zona A, que se celebrará en el sitio conocido como The Sevens.



Por su lado, el viernes, Los Pumas '7 se enfrentarán a Islas Fiji, en cotejo de la segunda fecha, que se iniciará en el mismo escenario del debut, pero a partir de las 6.04 hora argentina.



Ese mismo día, pero desde las 11.40, el elenco albiceleste cerrará la etapa clasificatoria enfrentándose a su par de Japón.



Los otros grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Estados Unidos, Australia, Escocia e Irlanda (grupo B); Nueva Zelanda, Samoa, Gales y Canadá (grupo C); España, Kenia, Sudáfrica e Inglaterra (grupo D).