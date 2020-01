Los Pumas '7 perdieron en el estreno en Seven de Hamilton

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, tuvo un discreto estreno y cayó ampliamente ante su par de Australia, por 38-7, en el primer partido que animó esta noche por el torneo de la disciplina que comenzó en Hamilton, Nueva Zelanda, que corresponde a la tercera estación del circuito IRB de la modalidad.



En partido válido por la zona D, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cura no pudo hacer pie y apenas pudo convertir un try por medio de Matías Osadczuk, luego refrendado con una patada a los palos de parte de Santiago Mare.



Por el contrario, Australia anotó seis tries (Maurice Longbottom 2, Henry Hutchison, Lachie Anderson, Lewis Holland y Josh Turner), además de convertir cuatro de ellos para edificar una diferencia tranquilizadora.



La formación inicial de Los Pumas '7 contempló a Santiago Alvarez, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Sábato, Santiago Mare y Tomás Vanni.



Luego entraron Rodrigo Etchart, Felipe del Mestre, Luciano González, Marcos Moroni y Rodrigo Isgro.



Ya en sábado, el equipo argentino completará su actuación en el grupo enfrentándose a Samoa e Islas Fiji.



Otros marcadores de la jornada inaugural: Francia 21-España 17; Irlanda 21-Canadá 26; Sudáfrica 31-Japón 5; Inglaterra 24-Kenia 19; Islas Fiji 19-Samoa 12; Escocia 7-Estados Unidos 24.