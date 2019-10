Los residentes de hospitales nacionales instalaron una carpa de salud en el Obelisco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Profesionales de la salud que realizan el primer año de la residencia en hospitales que dependen del gobierno nacional instalaron este mediodía una carpa en el Obelisco donde realizan talleres y charlas sobre prevención integral de la salud para el público, como parte del paro de 48 horas en reclamo de salarios adeudados.



“Desde junio que asumimos las residencias no cobramos el sueldo, son cuatro meses sin obtener una remuneración ni para viajar; esto se vuelve insostenible para muchos, hay compañeros que empezaron a dejar las residencias porque no tienen para comer ”, dijo a Télam Martina Pesce, residente de Epidemiología que depende de la Secretaria de Salud de Nación.



Mientras preparan las herramientas para comenzar la charla sobre lactancia en la carpa sanitaria frente al Obelisco, Pesce aseguró que “desde el 1 de junio que cumplimos con nuestra obligación de ir a trabajar pero seguimos sin cobrar nuestro salario".



"Agotamos todas las instancias burocráticas donde hacer el reclamo y ante una falta de respuesta nos vimos forzados a llevar esta medida de fuerza", agregó.



“En la práctica las residencias se convierten en una instancia de formación a la que no cualquiera puede acceder, ya que si no tenes una familia o una banca económica extra es imposible sobrevivir”, sentenció la joven.



Asimismo agregó que “nuestro contrato de trabajo tiene una cláusula de exclusividad con la residencia, entonces no podemos hacer ni guardias extra, ni ninguna otro trabajo con el que puedas sobrellevar el atraso en los pagos”.



“Estudiamos un montón de años, después elegimos seguir formándonos en el ámbito de la salud pública y encontrarnos en esta situación es realmente frustrante”, lamentó Pesce, y remarcó que las condiciones laborales en muchos hospitales son “pésimas”.



Por su parte, Micaela Sole, residente pediátrica de primer año del Hospital Garrahan aseguró que “ayer, cuando anunciamos la medida de fuerza empezaron a depositar el pago de un sueldo a algunos compañeros. No solo tenemos sueldos impagos sino que además la remuneración mensual que percibimos esta por debajo de la línea de pobreza”.



La joven explicó que el salario de un residente es de 28.000 pesos mensuales y remarcó que ese sueldo es “por trabajar de lunes a viernes de 8 a 17, pero ese horario no se cumple, trabajamos muchas horas extras que no se pagan, y además cumplimos con guardias semanales de 24 horas, y después de ellas en muchos hospitales no se cumple la posguardia y nos obligan a quedarnos a cumplir el turno”.



Sole afirmó que dentro de los reclamos que mantiene el sector piden que se equipare el sueldo con “el salario de pares de otras jurisdicciones, como los de la Ciudad o Provincia de Buenos Aires que cobran más por el mismo trabajo”.



Este mediodía médicos, trabajadores sociales, enfermeros, y otros especialistas de la salud acompañaron a los residentes en su reclamo en la carpa de Salud donde además está previsto un taller de Rcp y otro de toma de tensión arterial para hoy y mañana.