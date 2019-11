Los socialistas ganan las elecciones, pero la derecha suma más diputados, según sondeo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Partido Socialista (PSOE) del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ganó hoy las elecciones generales de España con un 27,3% de los votos y entre 114 y 119 diputados, por debajo de los 124 actuales, pero el bloque de la derecha lograría sumar más escaños que los progresistas, según un sondeo publicado por la televisión pública RTVE.



Los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos aumentan su representación, con lo que su abstención sería decisiva para que Sánchez mantenga el poder mediante un acuerdo.



El bloque de derecha formado por el Partido Popular (PP), el liberal Ciudadanos y por el ultraderechista Vox, sumarían entre 155 y 164 diputados, por encima de los 147 de las elecciones del pasado 28 de abril, frente a los entre 147 y 156 del bloque de a izquierda progresista, integrado por PSOE, Unidas Podemos y Más País.



El PP recuperaría terreno y lograría entre 86 y 90 escaños, con el 20,1% de los votos, es decir, hasta 24 diputados más que en abril, añade el sondeo, elaborado por la agencia GAD 3.



VOX, por su parte, se dispara como tercera fuerza con entre 56 y 59 escaños, más del doble de los 24 con los que cuenta actualmente.



Ciudadanos, en contraposición, se desploman y perdería hasta 42 diputados de los 57 que tiene ahora, al sumar entre 14 y 15 escaños. Otra fuerza de derecha, Navarra Suma, mantendría sus dos diputados



De lado de la izquierda, Unidas Podemos (UP) retrocede y pasaría de 42 a entre 30 y 34. Parte del voto perdido va a Más País, el partido del ex Podemos Íñigo Errejón, que lograría tres escaños.



En tanto, los independentistas catalanes lograrían ganar terreno, pasando de los 22 diputados actuales a 25.



La gran novedad es la irrupción en el Parlamento español de los anticapitalistas de la CUP con entre 3 y 4 diputados. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dejarían hasta dos escaños -tendrían entre 13 y 14 diputados- y Junts per Catalunya (JxCat) lograría entre 6 y 7, es decir, uno menos.



El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también mejora, y obtendría entre seis y siete legisladores, mientras Bildu podría perder un escaño, de los cuatro actuales.



Los beneficiados de las elecciones serían los extremos, tanto Vox como la CUP, y en menor medida el PP, que sube de forma más moderada, concluye la encuesta, la última realizada antes de las elecciones de hoy.