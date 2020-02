Los talibanes afganos afirman que a fin de mes firmarán un acuerdo de paz con EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los talibanes de Afganistán y Estados Unidos firmarán un acuerdo de paz a fin de mes tras más de un año de negociaciones para tratar de poner fin a dos décadas de guerra, afirmó hoy un líder del movimiento islamista.



El dirigente, Abdul Salam Hanafi, que integra el equipo que ha estado negociando con Estados Unidos en Doha, dijo al portal de noticias afgano Nunn.asia que las conversaciones han concluido de manera exitosa.



"El acuerdo será firmado en Doha a fin de este mes en presencia de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación Islámica, la Unión Europea (UE) y representantes de países vecinos de Afganistán", dijo Hanafi.



Los comentarios de Hanafi fueron las primeras declaraciones públicas de un líder talibán desde que representantes no identificados del movimiento y del gobierno de Estados Unidos anunciaran un acuerdo de tregua temporaria, el viernes pasado.



En declaraciones por separado a medios estadounidenses, las fuentes dijeron que el acuerdo incluye negociaciones los talibanes y el gobierno afgano, un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses.



Los talibanes, además, se comprometen a no darán refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron los informantes.



El secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, dijo el sábado que el acuerdo era "promisorio" pero que aún no se había acordado cuándo comenzará un periodo de reducción de violencia de siete días contemplado en el pacto.



Luego de los siete días de tregua, se firmaría el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, quienes poco después comenzarán a negociar la paz con el gobierno de Afganistán.



Estados Unidos espera que a partir de ambas negociaciones pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Ben Laden.



Esper dijo a periodistas que si el plan funciona, el Pentágono podría reducir el número de soldados estacionados en Afganistán de 12.000 a 8.600 "con el tiempo".



"Luego de firmar el acuerdo, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y nosotros liberaremos a 1.000 prisioneros", dijo Hanafi, citado por la agencia de noticias EFE.



El diálogo interno afgano comenzará cuando se haya completado el canje de prisioneros, agregó.



Hanafi no dio más detalles del acuerdo ni de un eventual cronograma para la salida de los soldados de Estados Unidos.