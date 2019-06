Los tips para sacar la mejor selfie

GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS !!! ❤️❤️❤️❤️ empieza una nueva etapa en mi vida y estoy feliz de poder compartirla con Uds también. Parece tonto, y superficial, pero a través de sus mensajes me llegaron al corazón! Agradezco que estén del otro lado bancandonos , tirando buena energía y trasmitiéndonos su amor y buenos deseos. Se vienen cosas muy lindas!! Me explota el corazón! Gracias y más gracias ❤️ y a vos @guido_pella no tengo nada más para decirte. Sos todo y mas mi amor! Te amo cada segundo más futuro esposo 🙈❤️💍

A post shared by Stephanie Demner (@stephaniedemner) on May 21, 2019 at 1:32pm PDT