Los trabajadores de viña bloquean bodegas sanjuaninas pidiendo mejor salario 

Este martes Foeva, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Asociados, cumplió con lo prometido días antes e inició un paro y medidas de fuerza por reclamos salariales. Desde la mañana temprano bloquearon el ingreso a bodegas sanjuaninas en distintos departamentos.

El motivo de la protesta es que habían pedido un aumento salarial de prácticamente el 100%, para llevar el sueldo básico al mismo valor de la Canasta Básica Total. Pero del sector empresarial llegó una propuesta mucho menor: un 30% escalonado que iba a terminar de completarse en febrero de 2022.

Peñaflor en San Martín.

Ante esta diferencia, el sindicato decidió salir a las calles y hacer un paro de 48 horas que comenzó este martes 30 y seguirá durante todo el miércoles 31. Entre las medidas de fuerza también se realizó el bloqueo de las bodegas en distintos departamentos, que incluyó Bodega Callia en Caucete, Bodega Peñaflor en San Martín y una empresa en Sarmiento, entre otras.

Las reuniones de partiarias empezaron hace algunas semanas y Foeva ya había anunciado en febrero que esperaban un aumento importante debido a que los salarios se habían licuado en 2020. Además, para los cosechadores buena parte de los incrementos se ve reflejada recién en la próxima vendimia, ya que los trabajos de febrero y marzo, a excepción de las sumas retroactivas que puedan acordarse, se cobran con los valores viejos.

Bodega sarmientina.

Los empresarios viñateros ofrecieron un incremento del 10% no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021; un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4.000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.

Por otro lado, entre los argumentos esgrimidos está que los viñateros han tenido mejoras en los precios de la uva y por lo tanto quieren que los trabajadores alcancen a cobrar el equivalente a la canasta básica total. Según el Indec, en febrero índice para una pareja de adultos y dos hijos menores de edad era de $56.459.

Ante la diferencia Foeva rechazó el pedido de cuarto intermedio y decidió convocar medidas de fuerza, que este martes se concretaron.