Los tremendos elogios de Pep Guardiola a dos delanteros argentinos

En las últimas horas, Pep Guardiola dejó frases muy interesantes para la Selección Argentina. El entrenador del Manchester City realizó una ronda de prensa en la previa de la final de la UEFA Champions League y respondió varias preguntas. Los comunicadores presentes le consultaron sobre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, a quienes elogió de forma espectacular.

"Recuerdo el partido en Estados Unidos contra América creo que fue y Julián llevaba nada más dos entrenos y yo dije ‘Este chico es especial’", le dijo Guardiola a ESPN sobre el partido disputado en Estados Unidos hace un año, con Julián Álvarez como titular por primera vez. En Houston, el español tomó la decisión de cambiarlo a los 70 minutos y lo felicitó por su actuación.

Luego, Pep agregó: "Ha hecho una temporada fantástica. Ha renovado contrato, estará unos años aquí espero que esté feliz. Un jugador que juega con la Selección Argentina, que es campeona del mundo y que es él y 10 compañeros más con ese equipo en el que está Leo (Messi), evidentemente, pero también están Enzo Fernández, Mac Allister, (Cuti) Romero, Ota, (Lautaro) Martínez...".

"Si tu no eres bueno, no tienes nivel, no tienes esa capacidad adaptativa, rápida, de rebelarte en momentos, que tienes un gen que imagino que tienes del pueblo argentino, tu no puedes jugar con la Selección Argentina. El techo es el suyo, el entrenador no puede ponerles el techo. Se lo ponen los jugadores", sentenció sobre Julián Álvarez, quien tiene la posibilidad de ganar su primera "orejona" el sábado.

Más elogios de Pep Guardiola

Por último, Pep Guardiola también hizo foco sobre Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, dejando de lado que en 2021 se hayan interesado por ficharlo más allá de los rumores. "Es un jugador extraordinario, campeón del mundo. Teníamos a Agüero y a Gabriel Jesus, así que no, no era una posibilidad", comentó el español. Cabe resaltar que el "Toro" también estará este sábado peleando por la UEFA Champions League.