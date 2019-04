Lozano destacó la paz en las PASO y habló de Uñac como figura nacional

Sergio Uñac brinda su discurso anual en la Legislatura de San Juan abriendo el Periodo de Sesiones Ordinarias y monseñor Jorge Lozano se refirió a las elecciones PASO. Pero además habló de la figura de Uñac en su posicionamiento nacional.

Lozano hizo referencia a las elecciones celebradas ayer al mencionar a radio Sport que “hubo un desarrollo pacífico de los comicios, así que me parece que es un ejemplo de ciudadanía que con el correr de los años se va afianzando esta innovación de las PASO, que no teníamos costumbre en el país”.

Pero consultado sobre la figura de Uñac en la política nacional explicó que “en el ámbito de la Pastoral Social, a la que le corresponde hacer un seguimiento detallado, vamos viendo tender encuentros con los diversos candidatos que se van mostrando en la escena nacional. A Sergio Uñac lo invitamos en septiembre pasado en Córdoba. Vamos tendiendo puentes de diálogos sin intentar interferir en las decisiones políticas”.

Y agregó que “con Uñac nos vemos de forma seguida. Hace una semana estuve con él conversando sobre la problemática de la drogadicción en la provincia. Siempre salen temas de orden económico y político a nivel nacional que yo los miro más desde una perfectiva pastoral y no política que es o que no me corresponde”.