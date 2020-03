Lucas Ceballos fue papá en medio de la cuarentena

La Pandemia del Coronavirus no deja de ser un problema para Lucas Ceballos y su familia, pero sin dudas que el d{ia jueves 26 de marzo quedará grabado en la retina del jugador nacido en las inferiores de Sportivo Desamparados, es que nació su segundo hijo, Jeremías, en Santiago del Estero, donde Lucas está jugando en la Primera Nacional con la camiseta de Mitre.

Lucas es surgido de las inferiores de Desamparados hasta que en el 2007 Ricardo Dillon lo puso en Primera jugando el Argentino A, donde jugó 102 partidos con la camiseta del Víbora y marcó 5 goles, pero de ahí en adelante su carrera empezó a crecer. Godoy Cruz puso sus ojos en él, lo compró y jugó desde el año 2010 hasta el 2016, fueron 134 partidos con la casa del Tomba donde llegó a ser capitán, marcando sólo 1 gol.

Su ciclo en el Tomba se terminó y se fue a otro grande del interior como Colón de Santa Fe. Allí estuvo dos temporadas jugando 34 partidos y sin marcar goles. Después pasó a Patronato de Paraná, todos esos equipos en Primera División. Luego tuvo que bajar de categoría para vestir la camiseta actual, la de Mitre de Santiago del Estero y, en este momento llega uno de sus regalos más lindos de todos, como es el nacimiento de su segundo hijo, Jeremías.

-¿Cómo estás llevando la cuarentena?

-"Es muy difícil estar encerrado, nos cuesta mucho no poder salir a compartir con amigos o hacer diferentes cosas. Además las ganas de jugar que tengo que seguro lo tienen todos los jugadores", señaló.

-¿Contento con el nacimiento de tu segundo hijo?

-Sí, muy contento. Estamos muy felices con mi señora y mi hija más grande de recibir a Jeremías. Dentro de la angustia que estamos pasando, una alegría como la de ser papá es lo mejor que nos puede haber pasado", dijo Lucas.

-¿Qué creés que va a pasar con los torneos?

-"Es una incertidumbre muy grande no saber si vamos a volver a jugar, no se sabe como se va a definir todo".

-¿Y cómo te entrenás?

-"Tenemos que seguir una rutina que nos dio el Profe, pero personalmente se me hace muy complicado porque yo no tengo fondo, tengo sólo una terraza donde no se puede hacer todo lo que el Profe nos indica. Es muy limitado el trabajo que puedo hacer, sólo en intermitentes o trabajos de velocidad. Pero bueno, hay que ponerle buena cara a esta situación, para que cuando cambie todo, estar preparado para lo que venga", añadió.

-¿Te gustaría volver a Desamparados en un futuro cercano?

-"Hoy tengo 33 años y tengo muchas ganas de volver, pero viendo como está la realidad hoy, es todo una incertidumbre. Pero las ganas de volver al club que me vio nacer y a San Juan, siempre está. Pero la verdad que me muero por vestir de nuevo la camiseta del Verde", cerró Lucas.