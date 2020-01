Lucas Ocampos marcó en la victoria de Sevilla y homenajeó en el festejo a Emiliano Sala

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El media punta argentino Lucas Ocampos marcó hoy el segundo tanto en la victoria de Sevilla por 3 a 1 ante Levante en la clasificación para los 16avos de final de la Copa del Rey y, en el festejo, homenajeó a su compratriota Emiliano Sala, quien hace un año falleció en un trágico accidente aéreo en el Canal de Mancha.



Ocampos, ex Quilmes, River Plate y Olympique de Marsella, Monaco (ambos de Francia), Genoa y Milan (los dos de Italia), era amigo de Sala y, al momento de anotar el segundo tanto del conjunto andaluz, mostró una remera con la leyenda "Emi siempre con nosotros".



Sala falleció hace exactamente un año cuando se trasladaba en una avioneta particular desde Nantes, equipo en el que jugaba, a Cardiff, conjunto que lo había contratado, cuando la aeronave cayó al Canal de la Mancha en medio de una tormenta.



Dicha anotación de Ocampos se produjo al minuto de la parte final, pero previamente había asistido al español Fernando, autor del primer gol, a los 13 de la etapa inicial.



La tercera conquista fue obra de otro español, Oliver Torres, a los 33 minutos del segundo tiempo; mientras el costarricense Oscar Duarte había igualado transitoriamente, a los 31 del período inaugural.



El encuentro se jugó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, correspondió a los 32avos de final de la Copa del Rey y, además de Ocampos, en los andaluces jugó su compatriota Éver Banega y el cordobés Franco Vázquez fue suplente.



Por otra parte, el delantero argentino Ezequiel Ávila marcó hoy un gol en la clasificación de su equipo, Osasuna, ante Recreativo Huelva, de la segunda categoría, por 3 a 2 en tiempo suplementario, en el marco de los 32avos. de la Copa del Rey.



El ex atacante de San Lorenzo de Almagro anotó a los 37 minutos del segundo tiempo y con su tanto forzó el tiempo extra tras estar 2 a 0 abajo.



Ávila, pretendido por Atlético de Madrid, lleva 10 goles en 20 partidos en esta temporada.



Los otros goles de Osasuna fueron del volante serbio Darko Brašanac (31m. ST) y del mediocampista español Iñigo Pérez (6m. 2TS), al tiempo que en Huelva contribuyeron el español Jorge García Morcillo (13m. PT) y el argentino Facundo Roncaglia (45m. PT), en contra.



Además, en otra llave, Zaragoza eliminó a Mallorca por 3 a 1 como local, con goles de Alex Blanco (2m. ST), Javi Puado (8m. ST) y Linares (29m. ST) en el ganador y Aleix Febas (39m. ST) en el perdedor.



Mañana: Elche-Ath. Bilbao; UD Ibiza-Barcelona; Real Sociedad- Espanyol; Salamanca-Real Madrid; Girona-Villarreal; Badalona-Granada; Tenerife-Valladolid; Logroñés-Valencia.



Jueves: Mirandés-Celta; Ebro-Leganés; Badajoz-Eibar; Cultural Leonesa-Atlético de Madrid; Rayo Vallecano-Betis.



Las series son a partido único y en caso de empate en los 90 minutos hay prórroga y de persistir el resultado se va a penales.



El actual campeón es Valencia y el máximo ganador es Barcelona, con 30 títulos.