El nombre de Lucía Ponce quedará en el recuerdo de muchos no solo porque fue coronada como la primera Embajadora del Sol, en reemplazo de las tradicionales reinas, sino también porque fue la última soberana de la historia de la fiesta mayor de la provincia.

A esto se suma que ejerció su representación durante tres años debido a la suspensión de la fiesta durante los últimos dos años a causa de la pandemia de coronavirus.

En contacto con DIARIO HUARPE, la joven sanmartiniana contó cómo fue su experiencia representando a San Juan y cuáles son los proyectos que tiene a futuro.

- ¿Qué significó para vos ser Embajadora del Sol?

- Fue un honor y un gran orgullo ser Embajadora del Sol. Siempre es un orgullo representar a la provincia de uno, ya sea como artista,

haciendo música o baile lo que sea siempre es algo gratificante.

También significó una gran responsabilidad, yo lo tomé con mucho respeto. Había actividades que se superponían con otras cosas personales, pero yo siempre privilegié cumplir con la agenda porque siento que si la gente confió en mí para estar en este lugar, lo mínimo que yo puedo hacer es cumplir con mi rol de Embajadora de la mejor manera posible.

- ¿Vas a extrañar tus labores como representante de San Juan?

- Yo creo que sí voy a extrañar mi trabajo como Embajadora, fueron tres años y ya se volvió parte de mi vida. Igualmente, creo que todos los sanjuaninos podemos ser siempre embajadores de nuestra provincia.

No importa el lugar que ocupemos, si estamos orgullosos de lo que somos y se lo contamos al mundo, estaremos siendo embajadores de esta hermosa tierra. Yo siempre voy a llevar a San Juan en lo alto.

- ¿Qué aprendiste durante tu gestión?

- Aprendí muchas cosas. Si lo tuviera que resumir aprendí muchas lecciones de vida, porque disfruté los momentos buenos, pero también me sirvieron para aprender aquellos momentos no tan buenos y yo creo que es eso me sirvió mucho para mi vida.

A esto se sumaron las capacitaciones cuando fui candidata y todo lo que yo fui puliendo durante mi representación de San Juan. Es que tome como la responsabilidad de seguir capacitándome para poder representar a la provincia de la mejor manera.

- ¿Sos consciente de que vas a quedar en la historia como la última Embajadora?

- En realidad me pasó algo muy raro porque ya el tema del cambio de denominación de Reina a Embajadora marcó que iba a quedar en la historia, ya que fui la primera embajadora en la Fiesta del Sol, por eso era todo muy particular. Luego se sumó que fueron tres años de representación y, ahora, con la eliminación de las embajadoras, pasé a ser la última.

Igualmente, no busco quedar en la historia, por la cantidad de años o por el cambio de denominación, me gustaría quedar en la historia de la fiesta, por las cosas que hice y por mi mensaje.

- Si tuvieras que mostrarle San Juan al mundo, ¿qué mostrarías de la provincia?

- Hay mucho para mostrar en San Juan, hay lugares hermosos que en muchos casos son desconocidos y otros que ya están difundidos turísticamente, pero todos tienen la magia que nos caracteriza.

Los turistas me marcan mucho como atracción para ellos, el parque de Ischigualasto, el dique Punta Negra por las distintas actividades que hay allí, hay lugares muy puntuales y también hay visitas nocturnas en las que se aprecia la belleza de nuestro cielo.

Además, hay algo que la gente destaca y es que somos muy cálidos con los turistas, brindamos todo lo que tenemos, la verdad que eso es algo que resaltaría siempre, todos los lugares tienen sitios hermosos para poder difundir, pero yo creo que sí contás no solo con un lugar divino sino también con gente realmente buena que te transmita paz ya tenés todo

- ¿Qué proyectos tenés a futuro?

- Hay muchos proyectos. Actualmente, trabajo en Canal en donde espero concretar algunas iniciativas. A esto se suman algunos proyectos que presenté como Embajadora y que se vieron demorados por la pandemia. Además, en mi vida personal seguiré disfrutando de mi hijo que es mi razón de ser, lo más hermoso que tengo.

- ¿Estás de acuerdo con la eliminación del concurso de belleza en la FNS?

- Creo que era un cambio que ya se venía gestando desde el cambio de denominación a Embajadora. Pienso que si el cambio está dado para potenciar no solo a la provincia sino a la imagen de la mujer que bienvenido.

Todos vamos a extrañar un poquito, el folklore de la elección de la representante y de todo lo que se vivía en la previa con la gente que apoyaba a su candidata. Pero pienso que se puede dar el giro necesario a la fiesta para que, incluso sin elección, se pueda seguir adelante con una fiesta que siga siendo atractiva para la gente.