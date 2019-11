Lucía Ponce, la primera embajadora cultural de San Martin

Fue una noche llena de emociones y alegría en la elección de la Embajadora en el departamento de San Martín. Ayer por la noche, bajo el imponente paisaje natural en el Complejo Ceferino Namuncurá se presentaron seis candidatas ante el público y el jurado. Durante la ceremonia, las familias observaron atentamente el discurso de cada una de las chicas, fueron ovacionadas por sus historias y proyectos de vida que relataron e hicieron emocionar a todos.

Pasada la noche, el jurado decidió con 24 votos que la nueva Embajadora de San Martín es Lucia Marcela Ponce. La joven tiene 25 años, es técnica superiora en Rayos X y se recibió de la carrera de locución, ceremonial y protocolo. Al subir al escenario, la flamante Embajadora I recibió como premió $9.000 otorgado por el Municipio.

Por su parte, Analía del Rosario Quiroga con 6 votos del jurado se consagró Embajadora II. La joven tiene 21 años y es técnica superior en enfermería.

“Mucha gente me insistió para que me presente y el cambio de concepto de Reina a Embajadora me gustó mucho para tomar la decisión. Pasar de la belleza a potenciar mis proyectos, es mi gran oportunidad ahora”, relató Lucia.

La joven tiene su propia empresa Esbra Escritura Braille, se trata de la elaboración de lápices plantable con semillas de perejil , estos están producidos con papel de caña de azúcar reutilizado. Además de escribir y de resaltar en cada elemento la escritura braille, estos lápices sirven para ser enterrado por ejemplo en una maceta y con el paso del tiempo se logra sembrar una planta.

“La empresa surge para producir todo tipo de material con escritura braille, luego de capacitarme vi la posibilidad de producir lápices plantables con los desechos de papel. Quiero transmitir lo que amo, mi emprendimiento lo realice desde muy abajo con sacrificio y me llena de orgullo. Ahora este proyecto está dando frutos y la gente de San Martin lo conoce”, resaltó.

La nueva Embajadora que representará a San Martin en la FNS2020, reparte su tiempo cumpliendo también el rol de madre. Tiene un hijo de 2 años a quien siente un profundo amor. “Él es mi luz para todos y me hace mejor. Trato todos los días de perfeccionarme como madre”.