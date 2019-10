Luciana Jury y So Abra se encuentran mañana en el CAFF

La intérprete Luciana Jury y el sexteto So Abra, dos expresiones de la escena independiente volverán a compartir mañana desde las 21 una velada musical conjunta que las reunirá en el espacio porteño del CAFF.



La cantante y guitarrista se presentará junto a Lautaro Matute (guitarra), Lucas Bianco (bajo), Leandro Savelón (percusión), formación de cuarteto con la que registrará un nuevo disco en 2020.



En tanto So Abra, la banda que reúne a Tom Viano (voz y guitarra), Iván Katzman (vientos), Nico Alvarez (guitarras), Joaquín Coscarelli (guitarras), Gonzalo Falzari (bajo) y Lucas Wilders (batería), repasará el repertorio reunido en su segundo disco "La ilusión detrás" (2017) y nuevas composiciones.



La reunión de Jury y So Abra se concretará desde las 21 en el espacio cultural situado en Sánchez de Bustamante 772, Ciudad de Buenos Aires.