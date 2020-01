Macri acusa o kirchnerismo de "infectar o país de narcotráfico" e de atos de corrupção

POR AGENCIA TÉLAM 21 de octubre de 2019

O presidente Mauricio Macri, candidato para a reeleição pelo partido Juntos por el Cambio, acusou hoje o kirchnerismo de "infectar o país de narcotráfico", de exercer a corrupção e de "entregar um país com a economia destruída", quando falava no segundo debate de candidatos presidenciais, prévio aos comícios gerais do domingo próximo.







Macri atacou duramente seu rival do partido peronista, Frente de Todos, Alberto Fernández, o qual também expressou severos conceitos contra Macri, e inclusive envolveu no debate ao falecido pai do mandatário, Franco Macri.







"Suportar a agressividade kirchnerista é duro, mas suportar que eles digam que são os que sabem é impossível, que digam que eles têm a solução é incrível", disse Macri, manifestando resignadamente que nas próximas três semanas deverá continuar ouvindo as críticas e afirmações da oposição -confiado que haverá segundo turno- e que por isso espero "ter ganhado o Céu".







"É incrível que eles achem que a gente esqueceu que nos mentiram doze anos, que entregaram o país destruído em sua economia e que o infectaram de narcotráfico", enfatizou em um dos ataques mais duros ao kirchnerismo. E pressagiou: "Não só vamos virar esta eleição. Também vamos virar a história da Argentina".