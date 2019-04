Macri: “Arrancamos el día trabajando, mientras otros deciden parar”

Este martes 30 de abril, en medio del paro nacional impulsado por los Moyano y las CTA, el Presidente comenzó el día inaugurando obras junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en los discursos que brindó criticó a la medida de fuerza.

"Arrancamos el día trabajando mientras otros, en un momento difícil del país, deciden parar", dijo Mauricio Macri en la inauguración de obras de la Planta Potabilizadora de ABSA.

En el inicio de su discurso hizo una analogía sobre los "60 años en los que no se hizo nada en la planta" y su edad. "Este año fue duro, porque cumplí 60. Es mucho tiempo, son seis décadas que, en mi caso, han sido marcadas por el trabajo, porque soy de familia italiana. Mi viejo, lo que me inculcó fue el trabajo, siempre pensando que en el trabajo está la posibilidad de conocer a alguien, hacer algo juntos que nos hagan mejorar, que nos hagan sentir protagonistas", afirmó.

Macri ponderó las obras de infraestructura en la planta en Punta Lara y dijo que "lo hicimos porque esto es parte del cambio que ustedes eligieron poner en marcha hace tres años y medio, un cambio que decidió dejar de darle la espalda a cosas fundamentales de la vida de los argentinos. Eso es el valor de decir vamos a hacerlo 'por más que se vea o no se vea'. No es cuestión de lo que a mí políticamente me conviene. Es cuestión de hacer las cosas que la gente necesita", manifestó el Presidente.

