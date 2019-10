Macri dijo que no puede haber "doble discurso" o "doble moral" con el narcotráfico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "el narcotráfico está en retroceso" porque "lo estamos echando" del país y consideró que no puede haber "doble discurso" o "doble moral" en el tema, al encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad bonaerense de Olavarría. "Teníamos un enemigo que se estaba apropiando de nuestro país y salimos a darle batalla juntos, la Provincia y la Nación", resaltó Macri junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ante los manifestantes que se congregaron en el Paseo Jesús Mendía. Agregó que hoy, gracias a eso, "el narcotráfico está en retroceso, lo estamos echando de nuestro país" y mencionó cifras "récord de incautación de drogas y de presos por narcotráfico". "No hay moral que justifique vender droga que mata a nuestros hijos, no hay doble moral ni doble discurso en esto: uno está con la familia o está con los delincuentes y el narcotráfico", definió el mandatario. En materia económica, reconoció que "este último tiempo ha sido muy duro". "Sé que el peso de todo este proceso en estos últimos meses ha caído sobre la clase media, lo sé, escuché, lo comprendí, sé lo que ha sido el fin de mes, el agobio, la angustia que en muchos casos se transformó en bronca", afirmó en ese sentido. Pero, indicó, "hemos empezado a poner el foco en alivio" y pronosticó que "lo que viene es el crecimiento, es la generación de empleo, es la mejora del salario, es el trabajo que es lo que todos queremos para salir adelante". El Jefe del Estado aseguró que esas afirmaciones "no se basan en palabras y sueños" sino en "realidades concretas". En ese sentido, enumeró lo que consideró logros de su gestión en Olavarría: la repavimentación de la ruta 226 para que deje de ser "una trampa mortal"; la apertura de 12 Espacios de Primera Infancia que atienden a 600 niños de la zona; la utilización de telesalud en el hospital local; obras en la Universidad Nacional del Centro y la extensión del acceso al agua potable y las cloacas. "Acá se está decidiendo mucho más que una elección", consideró y subrayó: "Por todo lo que sí pudimos y por todas las cosas que hicimos sabemos que vamos a dar vuelta esta elección", en alusión al revés que sufrió en las PASO. "Si seguimos con estos valores, trabajando juntos vamos a hacer hasta lo que parece imposible", aseguró el mandatario. Dirigiéndose a los manifestantes, dijo: "Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une respetar" al otro. "Nos une el no a la impunidad", concluyó Macri. Antes del Presidente, la gobernadora Vidal había señalado que "las políticas se pueden mejorar, se pueden cambiar pero lo que uno es, eso no se cambia. Y nosotros somos honestos". "Hoy es tiempo de demostrarles que además de ser el gobierno que peleó contra las mafias, de ser el gobierno de las obras, podemos ser el gobierno del trabajo, de la producción y del salario", dijo la mandataria. Macri también estuvo acompañado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; los intendentes de Olavarría y Azul, Ezequiel Galli y Hernán Bertellys; y los candidatos a diputados Cristian Ritondo y María Luján Rey. La próxima marcha del "Sí Se Puede" será el lunes en Paraná y seguirá el martes en la localidad bonaerense de Pergamino. Según el cronograma suministrado por Juntos por el Cambio, la recorrida continuará el miércoles en Río Cuarto y Carlos Paz (Córdoba), el jueves en Reconquista (Santa Fe) y Sáenz Peña (Chaco), el viernes en Corrientes y el sábado en el Obelisco porteño. En tanto la semana siguiente, la anterior a los comicios, Macri visitará San Salvador de Jujuy, Rosario, Mar del Plata y la ciudad de Córdoba.