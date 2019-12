Macri le envió un mensaje a Alberto Fernández: "Dice demasiadas cosas"

A través de un video publicado en las redes sociales, Mauricio Macri le envió un mensaje a Alberto Fernández en donde marca su distancia con el presidente electo. Pasadas las 16 de este martes, la cuenta oficial del presidente emitió un video en el que se lo ve a Macri. El posteo es iniciado con las iniciales "AF", haciendo referencia al presidente electo.

La publicación forma parte de "Momentos", una campaña que inició Cambiemos a modo de despedida de la gestión y en donde también se convoca a la marcha del 8 de diciembre a las 20.

"Muchas de las cosas que él ha dicho no son las que uno piensa", inicia señalando Macri sin nombrar al ex jefe de gabinete kirchnerista. Luego remata: "Creo que también dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno".

"Momentos" es el nombre que lleva una suerte de documental-entrevista personal que se presentará este domingo, del cual se han ido conociendo varios los segmentos a través de sus redes sociales.

El presidente se encuentra actualmente llevando adelante una de sus últimas giras oficiales. Tras participar de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, en España, viajó a la ciudad suiza de Ginebra para mantener una reunión con el titular de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo.