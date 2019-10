Macri: "No estamos dando vuelta una elección, sino una historia de frustraciones y mentiras"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri, quien busca la renovación de su mandato por Juntos por el Cambio, convocó hoy a los argentinos a lograr "la mayor asistencia desde 1983" a los comicios generales del domingo, al sostener que "no se está dando vuelta una elección, sino una historia de frustraciones y mentiras".



"Tenemos que asumir que somos una enorme mayoría que durante muchos años estuvimos en silencio, hasta con miedo mirando la política desde lejos", afirmó Macri al cerrar la campaña preelectoral ante una multitud en el espacio a cielo abierto de Hipólito Yrigoyen y Boulevar San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba.



El jefe de Estado remarcó, en una nueva alusión al peronismo opositor, que ese silencio fue un error porque se generó un espacio vacío que "lo ocuparon aquellos que se encargaron desde el poder de querer ser dueños del Estado y de lo público, y hasta se animaron a decir que vamos por todo, y quisieron ir por todos y por nuestra libertad que es innegociable".



"No nos vamos a quedar callados y en silencio viendo cómo nos roban el futuro. Ya demasiadas veces nos aguantamos el dedito de la prepotencia y la soberbia. Basta de esa forma de gobernar. No queremos esa forma de gobernar", dijo, repitiendo una de las consignas centrales de su campaña.



Al inicio de su discurso saludó a los cordobeses con el "sí se puede. Aquí comenzó el sí se puede", en referencia a la victoria que obtuvo en ese distrito en el balotaje presidencial de 2015, y añadió que en la provincia mediterránea "está la fuerza de este país y la locura por el futuro".



Acompañado en el escenario por su esposa, Juliana Awada, y por su compañero de fórmula, el senador nacional peronista, Miguel Ángel Pichetto (a quien la gente le cantó el 'feliz cumpleaños'), Macri ponderó la multitudinaria presencia.



Sostuvo que el estar juntos representa que "queremos convivir en paz, de esta manera, no queremos la violencia", y destacó que los concurrentes llegaron con total libertad al acto de cierre, sin colectivos y sin prebendas.



No obstante, Macri aclaró que "esto no termina acá. Tenemos una parada más que es el 27 de octubre y el 24 de noviembre (balotaje) en donde tenemos que consolidar con el voto esta esperanza y esta convicción".



"Lo que estamos viviendo nunca pasó; estamos llegando ya a casi dos millones de argentinos que hemos marchado por todo el país. Esto es único, es histórico porque estamos cambiando la historia", resaltó.



"Sí se puede dar vuelta esta elección", arengó Macri, y convocó a "cambiar la historia de la Argentina para siempre".



Y abundó: "No estamos dando vuelta una elección, estamos dando vuelta una historia de frustraciones y mentiras".



Awada también tomó el micrófono para saludar a los cordobeses: destacó la "energía increíble" del acto y pidió acompañar con el voto a la fórmula de Juntos por el Cambio. Además agradeció por el acompañamiento a las marchas del "Sí, se puede" que concluyeron hoy en la capital cordobesa con el discurso de Macri y la entonación del Himno Nacional.



Entre las presencias se destacaron las del presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes); el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y legisladores, dirigentes e intendentes, entre otros.