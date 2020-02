Macri pediu que o campo dialogue "com a melhor predisposição" com o governo eleito

POR AGENCIA TÉLAM 15 de noviembre de 2019

O presidente Mauricio Macri pediu hoje para o campo dialogar "com a melhor predisposição" com o novo Governo eleito e sejam deixados atrás "desencontros de décadas anteriores que não funcionaram", para assim "estar todos juntos puxando o carro para o mesmo lado".







O mandatário deu sua mensagem para o agro quando liderava a apresentação do relatório de gestão do ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca, em que destacou o aumento das exportações, as safras recorde e o acordo Mercosul- União Europeia, entre outras metas atingidas durante o quatriênio.







"Nestes anos fizemos muitas coisas juntos, por isso hoje o ponto de partida é mais sólido, estamos mais bem preparados e parados para os desafios que estão por vir", disse o presidente no começo do seu discurso.







Após destacar as "enormes oportunidades que se abrem para nossas economias regionais" com o acordo Mercosul-União Europeia, augurou que "a família do campo vai marcar uma vez mais o futuro de todo o país", porque "hoje, mais do que nunca é uma máquina que está em andamento e não deve ser parada" pois gerará "mais emprego, mais oportunidades e mais desenvolvimento".