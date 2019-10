Macri pidió una economía de "consenso", abogó por la igualdad de género y criticó al kirchnerismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri llamó hoy a lograr un "consenso" para tener una economía "estable" en el próximo período, abogó por la igualdad de género y criticó al kirchnerismo por sus modos de "dedito acusador, atril y canchereada", al participar de la primera edición del debate de candidatos que se realizó en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. Durante su exposición a lo largo de los diferentes bloques temáticos, Macri presentó sus propuestas e intercambió posiciones con los cinco postulantes restantes, Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan José Gómez Centurión (NOS) y José Luis Espert (Despertar). El mandatario le pidió al electorado que "sigamos trabajando juntos y logremos resolver juntos los problemas que faltan" en el país, después de un primer mandato en el que logró, dijo, "resolver muchos problemas". En el bloque sobre relaciones internacionales, el jefe de Estado recapituló: "Cuando llegamos, Argentina era uno de los países más aislados del mundo y su socio estratégico era Venezuela, pero desde 2015 cambiamos, me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo y revitalizamos el Mercosur" "Todo esto lo hemos hecho con un única visión y objetivo: trabajo argentino en el mundo", definió. Sobre la situación en Venezuela, recordó que la ex mandataria Cristina Fernández "condecoró con la orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro", mientras su gestión, subrayó, "reconoció" al presidente designado Juan Guaidó, por lo que dijo que "en esto no puede haber dobles discursos: se está con la dictadura o la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura". Por otro lado, Macri señaló que tiene "claro" que "defender la familia argentina es enfrentar al narcotráfico" y que, en ese sentido, le "preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición", en referencia a la advertencia del candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, que había dicho que "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". Por esa última declaración del postulante opositor, el mandatario expresó que "imagina" que Kicillof "va a poner una narco-capacitación en todas las escuelas". En el bloque destinado a la economía, Macri abogó por "cambiar y ser creíbles" a través de un "consenso" entre todas las fuerzas para "tener una economía estable", al recordar que "no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas" y que Argentina "hace décadas que no puede resolver la pobreza y hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar". "Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía, y que íbamos a lograr consenso. Estoy esperanzado que todos compartimos los mismos diagnósticos", completó. Además, indicó que "dos de cada tres pesos" que su administración tomó de deuda fue "para pagar deuda del gobierno anterior, y el peso restante fue para pagar el déficit fiscal, que no hemos podido reducir totalmente", admitió, además de señalar que en su gobierno "la deuda creció un 26% del PBI". En el segmento sobre Derechos Humanos, Macri advirtió que es "inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre hombres y mujeres", por lo que bajo su administración se lanzó un "plan nacional de igualdad" y un paquete de medidas contra la violencia de género. Asimismo, indicó que durante "el gobierno anterior las víctimas de delito no tenían derecho". Además, aseguró que el del área de Ciencia y Tecnología es "uno de los 5 presupuestos que más creció en nuestro gobierno" y que "en la universidad hemos dado aumentos todos los años por encima de la inflación". Sobre el final de las exposiciones, Macri sostuvo que "volvió el dedito acusador, el atril y la canchereada", lo que significa que "el kirchnerismo no cambió, por más que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto", razón por la que expresó sobre la elección del domingo 27 que "esto depende de nosotros".