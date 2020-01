Macri rejeita controle de preços e critica Fernández por não condenar o governo de Maduro

POR AGENCIA TÉLAM 10 de octubre de 2019

O presidente Mauricio Macri rejeitou novamente a possibilidade de promover um controle de preços, argumentando que "não funcionou em nenhuma parte do mundo", e também criticou o candidato a presidente do Frente de Todos, Alberto Fernández, considerando que não entende como "há dúvidas em condenar" o governo da Venezuela do Nicolás Maduro.







E acrescentou que "agora, (Alberto Fernández) fala sobre o equilíbrio fiscal; eu era o único que falava desse assunto", e repetiu que caso conseguir o segundo mandato convocará todos os setores para poder encaminhar a economia.







Sobre um possível controle de preços para atenuar a inflação, o presidente se preguntou "Quantas vezes viram controles de preços? Não funcionou, e não funcionou em nenhuma parte do mundo”. Para Macri, “o sistema é que haja concorrência e que o Estado vigile que não existam monopólios nem comportamentos mafiosos”.







O presidente também lançou hoje outra proposta para a sua oferta eleitoral, quando anunciou que "as bolsas Progresar estarão voltadas para algumas carreiras", e segundo as médias dos alunos será aumentado 50% ou 100% o subsídio.







Ao mesmo tempo, insistiu em sua rejeição ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao qual qualifica de "ditador", e afirmou que "a liberdade é algo não negociável e isto me dizem os venezuelanos".