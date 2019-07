Madre de las niñas cauceteras: “No imagino una vida sin ellas, antes me mato”

“No imagino una vida sin mis hijas, antes soy capaz de matarme”, con esa frase Marta Pelayes comenzó el diálogo con DIARIO HUARPE. La mujer es la madre de las tres nenas que fueron secuestradas por Mario “Chingolo” Ortiz el pasado sábado 6 de julio en el departamento de Caucete. Hace más de una semana el juez que entiende en la causa, Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, decidió separarlas de su hogar para protegerlas en el marco de la declaración que brindaron en el Centro Anivi.

Para no quedarse de brazos cruzado, Pelayes solicitó al titular de la Defensoría N°4, Carlos Reiloba, que requiera al juez Adarvez la participación en la causa como víctima y madre de las niñas damnificadas y que al mismo tiempo las restituyan bajo su custodia para que pueda volver a la vida normal. “Yo estoy desesperada por verlas, quiero saber cómo están”, sostuvo la mujer.

Sobre el “Chingolo”, dijo que solo la unía vínculos de amistad. Tal es así que las niñas lo apodaron “tío” cariñosamente, pero no los estrechaba ningún vínculo de sangre. “Me arrepiento profundamente de haber confiado en ese tipo. Parecía muy bueno, pero si realmente hizo todo lo que dicen quiero que se pudra en la cárcel porque no tan solo le arruinó la vida a mis hijas, sino a toda mi familia”, dijo la mujer entre lágrimas.

Adárvez, investiga el presunto abuso sexual del hombre hacia las menores de 8 años y las mellizas de 6. También puso la lupa en la madre, haciendo hincapié en el trato, cuidado y contención que le brindaba a sus hijas. “Yo nunca las dejaba sola con él”, se defendió la mujer, aunque destacó que la confianza en el hombre era plena porque nunca había visto nada malo. También aclaró que ella jamás "usó a las nenas, ni tampoco les pegaba".

Recuerda el momento en que él le propuso llevarse a las menores para cuidarlas, “me dijo que iban a ir a su casa, pensando yo que era como cualquier otra y resulta que la terminó metiendo en una carpa vaya a saber con qué intención”, relató. Además agregó “muchos salieron a criticarme, pero yo estaba muy nerviosa por todo lo que estaba pasando, sí colaboré con la búsqueda, es mentira todos los que dicen que yo no hice nada”, sostuvo.

Marta es una mujer de 39 años, ama de casa, tiene diez hijos en total y sólo vivía con las tres nenas que hoy están bajo la guarda de Dirección de la Niñez. “Sin ellas tengo casa pero no un hogar, me falta el calor de mis hijas”, dijo. Asegura que las nenas en un primer momento cuando llegan el domingo por la noche ella las interpeló sobre el accionar de Ortiz, a lo que respondieron que “no había pasado nada”, según el relato de la mujer. Aunque dice que pueden haber tenido miedo y por eso no le contaron nada.

Actualmente Pelayes está viviendo en la casa de su comadre. Desde aquel momento no quiere volver a su vivienda en Caucete porque según ella, hay personas que la están amenazando. “Algunos vecinos me hicieron la vida imposible, es más hasta quieren quemarme y robarme lo poquito que tengo, estoy muy asustada y espero que este calvario finalice”, cerró la mujer que ahora esperará a la Justicia, luego de la feria, para seguir buscando la restitución de sus tres hijas.