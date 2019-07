Trasladaron al Penal al hombre que desapareció con las tres nenas cauceteras

Este sábado por la mañana fue trasladado el “Chingolo” desde la Comisaría 9º hasta el Penal de Chimbas, según confirmaron desde la seccional a este medio. Se trata del hombre de 43 años que desapreció con tres menores de edad el pasado sábado en la noche.

El sujeto las tuvo desde esa oportunidad hasta las 20 del día domingo cuando decidió dejarlas en su casa y darse a la fuga. Aseguró que había acordado con la madre que las niñas iban a pasar el inicio del receso invernal con él. Tras una intensa búsqueda “Chingolo” fue aprehendido cerca de las 2 de la madrugada del lunes.

Tras los resultados del médico legista y lo vertido en el Centro ANIVI por parte de las tres hermanitas, confirmaron que habían sido abusadas sexualmente. Una de las mellizas de 6 años fue la que más habló y contó con lujo de detalles lo que padecían. La madre de las niñas ya había sido separada de su lado. Si bien los chequeos médicos no detectaron violencia en la humanidad de las niñas ni en sus zonas genitales, no se habla de abuso sexual con acceso carnal, desde la investigación se habla de otro tipo de abusos sexuales aunque no precisaron cuales.