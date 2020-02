Maduro y Guaidó coinciden en que Argentina puede ayudar en la crisis venezolana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El opositor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, consideró hoy que la labor de Argentina puede ser clave para destrabar la crisis en ese país, en coincidencia con lo que expresó ayer el mandatario chavista, Nicolás Maduro, quien en una demostración de fuerza hoy inauguró los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020.



Maduro llamó ayer a crear un grupo de “países amigos” para “fortalecer la democracia” en Venezuela y se manifestó dispuesto a abrir un diálogo bilateral con Estados Unidos.



El mandatario chavista informó que puso al tanto de su propuesta a los gobiernos de España, México y Panamá, y agregó que también informó sobre el tema a Argentina, además de la Unión Europea (UE), para que se haga “un proceso de diálogo, antes, durante y después de las elecciones parlamentarias” de Venezuela, a la vez que lanzó duras críticas contra los gobiernos de Colombia y Brasil.



El chavismo busca convocar a elecciones parlamentarias para renovar la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, mientras que para Guaidó la única salida a la crisis son elecciones presidenciales libres y bajo control internacional.



Pero aún así, en curiosa sintonía, Guaidó también ubicó a Argentina como un posible país amigo a la hora de destrabar la crisis institucional de su país.



Durante una conferencia de prensa en Caracas, convocada para evaluar su reciente gira internacional, el presidente interino, que es reconocido por más de 50 países alineados con Estados Unidos pero que no maneja los resortes del poder, fue consultado sobre las declaraciones del canciller argentino, Felipe Solá, favorables a que Venezuela “recupere plenamente la democracia”.



"No es que no somos favorables a Maduro, somos favorables a la democracia",



dijo Solá ante la pregunta de si el gobierno respalda al presidente venezolano.



Según el canciller argentino, "la democracia implica una cantidad de obligaciones e implica paz. No tenemos la misma metodología que Brasil pero estamos en el Grupo de Lima y discutiremos estas cosas en Canadá".



“Yo creo que el canciller Felipe Solá ha sido muy claro”, dijo hoy Guaidó al ser consultado sobre estas declaraciones.



El líder opositor venezolano declinó meterse en la política interna de Argentina, donde, destacó, el presidente y la vicepresidenta tienen posturas distintas sobre Venezuela, pero rescató que el gobierno argentino ha sido “muy claro en que hay una emergencia en Venezuela, en que hay que buscar una solución, que hay que atender la crisis”.



“Yo estoy seguro de que Argentina sí puede ayudar a que entienda la dictadura (por el gobierno de Maduro) que la única alternativa que tiene es generar garantías para una elección presidencial realmente libre. Así que creo que el rol de Argentina pudiera ser clave para en algún momento destrabar el juego”, afirmó.



También en respuesta a la notificación de Maduro, los países miembros de la Unión Europea (UE) debatirán el próximo lunes la reanudación de un proceso de diálogo en Venezuela con el fin de convocar a elecciones libres bajo los lineamientos del Grupo de Contacto.



En el marco del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), el alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, expondrá la situación de Venezuela con el fin de que otros estados se reactiven al Grupo de Contacto, según informó Europa Press.



Los veintisiete países abordarán los últimos acontecimientos en Venezuela y la gira internacional de Guaidó.



Maduro, en tanto, realizó hoy una demostración de fuerza al inaugurar los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020.



"Iniciamos el Ejercicio Escudo Bolivariano 2020, con el despliegue de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en unión Cívico Militar, con más de 2.300.000 combatientes movilizados para defender la integridad territorial, la independencia y la soberanía nacional. ¡Preservaremos la Paz!", proclamó Maduro en Twitter.



El Ejército también celebró la actividad y marcó su alineamiento con el gobierno chavista en un comunicado en el que marcó que "en unión cívico militar la FANB siempre consecuente y activa, demuestra su máximo nivel de Apresto Operacional en la Defensa Integral de la Nación. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!"



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que los ejercicios comprenden el despliegue del Ejército en todo el territorio nacional, reseñó la agencia de noticias Europa Press.