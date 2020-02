Mais de 1,3 milhões de pessoas viajaram em outubro em voos domésticos

POR AGENCIA TÉLAM 08 de noviembre de 2019

Mais de 1,3 milhões de passageiros viajaram durante outubro em voos comerciais domésticos, 0,2% a mais que no mesmo mês de 2018 e 42% sobre outubro de 2015, com 397.000 pessoas que se acrescentaram nos últimos anos ao mercado aéreo comercial, segundo os dados estatísticos elaborados pelo Ministério dos Transportes, através da Administração Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a partir do Sistema Integrado de Aviação (SIAC).







Sobre um total de 1.346.000 passageiros, um de cada cinco realizou a viagem através da modalidade low-cost, embora nos aeroportos dos principais pontos turísticos, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú e Salta, a operação conjunta de Flybondi, Norwegian e JetSmart representa atualmente 27% do tráfico total e mais que dobrou o crescimento do número de passageiros e, em outros destinos, como Corrientes, representa 60% das operações comerciais, triplicando o fluxo em média do terminal.







A partir de seus começos com operações no país, mais de 3,4 milhões de passageiros voaram nestas companhias, que já unem a Cidade de Buenos Aires (que partem de El Palomar e de Aeroparque) com 13 destinos domésticos e quatro destinos internacionais, além de 11 rotas que conectam em forma direta cidades do interior.







Em termos de conectividade, mais de 128.000 passageiros conectaram com o exterior em forma direta, sem passar por Buenos Aires, pois no que se passou de 2019, o número ultrapassa 1,59 milhões de pessoas, dobrando o registro dos primeiros dez meses de 2015, com 788.000 passageiros adicionais.