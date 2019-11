Maíz y trigo alentaron los negocios en el mercado de granos de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mercado de granos de Rosario registró hoy una importante actividad, con mejoras en las ofertas de compra en algunas de las posiciones negociadas por maíz y trigo, que alentaron los negocios.



La actividad en el mercado de maíz se centró principalmente en el cereal con descarga inmediata y para la descarga en diciembre, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.



Por el lado del trigo, el mayor volumen de negocios se concentró en la descarga a partir del año próximo, principalmente marzo de 2020.



No destacó la actividad en el mercado de soja, a pesar de un incremento en la oferta abierta de compra por mercadería disponible.



En el caso del maíz, se registró una buena actividad en el mercado disponible y para algunas posiciones diferidas de la presente campaña, dejando en un segundo plano al segmento de maíz de campaña 2019/20.



El valor abierto de compra por maíz con descarga inmediata fue de US$ 145/t, mismo valor que en la jornada previa.



Por otro lado, la aparición de una oferta de compra por maíz diciembre/enero a US$ 150/t despertó el interés de los oferentes.



En cuanto al maíz de campaña 2019/20, el mejor valor ofrecido en la jornada por maíz con descarga entre marzo y mayo del año próximo fue de US$ 140/t, repitiendo el valor de ayer.



Para el maíz de segunda, tuvimos el mejor precio de compra para el cereal con descarga en junio en US$ 135/t, con julio/agosto siendo ofrecido en US$ 132/t y septiembre en US$ 130/t.



Por su parte el trigo registró un repunte en la actividad en los segmentos con descarga a partir del año próximo.



Por trigo con descarga inmediata, hasta el 15 de noviembre, el mejor valor ofrecido fue de US$ 167/t, cinco dólares menos que en la jornada de ayer, pero sin descartar mejoras.



En cuanto al trigo con descarga entre el 15/11 y el 15/12 y para la posición diciembre el mejor valor fue también de 165/t.



Para la descarga entre el 15/12 y el 15/1 el mejor precio ofrecido fue de US$ 170/t.



En el trigo con descarga a partir de 2020, el valor abierto por trigo enero fue de US$ 170/t, con febrero siendo ofrecido en US$ 173/t; no se descartan mejoras en ambas posiciones por lotes importantes.



En cuanto al trigo con descarga en marzo, el mejor precio de compra en la jornada de hoy fue de US$ 180/t.



En tanto, el valor de compra abierto por soja con descarga fue de US$ 250/t, incrementándose US$ 5/t en comparación al día de ayer.



Este precio fue abierto sobre el final de la jornada de negociaciones, y no suscitó mayor interés de los oferentes de mercadería.



En cuanto a la soja de campaña 2019/20, el precio abierto de compra por mercadería con descarga en abril/mayo 2020 fue de US$ 243/t calidad exportación, subiendo US$ 1/t con respecto a la jornada previa.