Mala praxis: la Justicia ordenó el secuestro de una historia clínica para ser usada como prueba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La jueza en lo contencioso administrativo porteña María Soledad Larrea ordenó el secuestro de una historia clínica en un hospital de esta Capital para que los familiares de un fallecido puedan utilizarla como prueba en un juicio por mala praxis.



Fuentes judiciales confirmaron hoy que la magistrada dispuso esa “medida preliminar” contra el Hospital Zubizarreta a pedido de la viuda e hijos de R.O.R.G., como paso previo a la presentación de una demanda por daños y perjuicios contra el centro asistencial, ubicado en Villa Devoto.



Los familiares de R.O.R.G. reclamaron el secuestro de la historia clínica para “evitar dilaciones o la modificación, pérdida o destrucción de asientos y registros”.



A mediados de febrero de 2019, debido a “fuertes dolores estomacales”, R.O.R.G. acudió a la guardia del hospital, donde le recetaron calmantes y le indicaron que volviera a su casa.



Como los dolores no cesaban, días después, regresó al hospital, ocasión en la que le diagnosticaron “abdomen agudo quirúrgico” y determinaron, luego, una apendicetomía,y decidieron realizar una cirugía.



El 6 de marzo, debido a un nuevo diagnóstico “necrosis de ileostomía”, se decidió realizarle una “resección intestinal” y se le dio de alta el 18 de ese mes.



La familia aseguró que R.O.R.G. estaba “totalmente desmejorado física y mentalmente”, con problemas digestivos y tuvo que dejar de trabajar, hasta que el 18 de agosto murió en su hogar.



“El secuestro de documentación conduce a salvaguardar su derecho a contar con los elementos que avalen un futuro reclamo resarcitorio y -acotó la jueza- no causa agravio alguno al interés público, ya que no obstaculiza ni impide la prestación de los servicios a cargo del nosocomio”.



El secuestro de documentación “tiende a asegurar un elemento probatorio de primer orden, e impide, toda posibilidad de modificación o mutilación”, concluyó.