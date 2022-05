Malas noticias para Argentina en el nuevo fallo de FIFA por el partido suspendido frente a Brasil

Pasados los 240 días desde el partido entre la Selección Argentina y la Selección Brasileña que fue suspendido en suelo brasileño, FIFA anunció el fallo respecto a la situación que mantiene en vilo a la albiceleste. A pesar de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se encuentra clasificado al Mundial de Qatar 2022, un posible clásico ante el eterno rival en las vísperas de la Copa del Mundo no es del gusto del entrenador.

FIFA habría fijado el partido entre los seleccionados para el mes de septiembre, sin embargo, la Asociación de Fútbol Argentina apeló al falló, tanto al apartado de que el partido se debía retomar como al apartado de la multa económica que recibió el seleccionado. Pero las noticias llegaron en el día de ayer y no fueron del agrado de la Selección Argentina, a pesar de que FIFA aceptó disminuir la sanción económica, la entidad internacional quiere que el partido entre Argentina y Brasil se juegue si o si.

Argentina vs Brasil. Archivo

Por ello, no conforme, AFA elevará un reclamo al Tribunal Arbitral del Deporte, ya que no considera justo que el seleccionado argentino deba finalizar un partido que fue suspendido por problemas políticos internos del país vecino. Mientras que en inmigración dejaron ingresar a todo el seleccionado, Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) no estuvo de acuerdo e invadió el campo de juego con las intenciones de detener a cuatro jugadores argentinos provenientes de Inglaterra.

“La Asociación del Fútbol Argentino solicitará en el día de hoy los fundamentos de ambas decisiones y efectuará las apelaciones correspondientes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a fin de seguir defendiendo los derechos de nuestro seleccionado”

Por último, a pesar de que el seleccionado argentino y el brasileño debía enfrentarse el 22 de septiembre en Australia, FIFA decidió no utilizar dicha fecha para llevar adelante el encuentro y nuevamente queda sin certezas la reanudación del encuentro.