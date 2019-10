Malestar en Desamparados: González Bordón se fue a Temperley

La semana pasada el jugador de Temperley Enzo Baglivo tuvo un accidente automovilístico donde corrió peligro su vida, pero por suerte ya está fuera de peligro. Ese accidente aunque no lo crea, tuvo repercusiones en Sportivo Desamparados. ¿Porque?, Porque el Gasolero vino en busca del defensor Puyutano Alfredo González Bordón para reemplazar al jugador accidentado.

Esa consecuencia la termina pagando Sportivo Desamparados, porque pierde a mitad de campeonato un jugador fundamental dentro del armado del plantel, tal vez lo más regular y lo mejor que había mostrado el equipo que ahora dirige Nazareno Godoy en lo que va del campeonato.

El viernes González Bordón recibió el llamado de Temperley, por lo tanto se comunicó inmediatamente con el presidente Juan Valiente para comentarle de la situación. A lo cual el presidente contestó negativamente por el bien de la institución de no perder a un jugador clave. Pero el fin de semana la insistencia del jugador continuó, incluso el presidente Juan Valiente señaló en Radio La Voz que, "El jugador jugó todos los partidos y justo ahora que recibió el llamado de Temperley y, ante nuestra negativa, se hizo el lesionado y le comunicó al técnico que no estaba para jugar. Incluso llegó a decir que si no lo dejábamos ir, él se quedaría a respetar el contrato pero no iba a jugar", señaló Valiente.

MIRÁ TAMBIÉN Colón se lo dio vuelta a 9 de Julio y manda en soledad

El mandamás también reconoció, "Hablamos con Godoy y llegamos a la conclusión de que como el jugador se quería ir y no iba a estar con la cabeza en Desamparados, decidimos rescindir el contrato, por el cual, como González Bordón tenía contrato hasta junio de 2020, el jugador deberá dejarle al club 250 mil pesos", cerró el presidente.

Ahora los dirigentes de Desamparados esperan la confirmación oficial de la lesión del otro defensor Matías Giammalva, quien en un principio tiene rotura parcial del ligamento de su rodilla, en caso de no poder jugar por un tiempo de cuatro meses, podría abrirse la puerta para que el club pueda incorporar a un nuevo defensor.