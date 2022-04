Malestar en la familia del hombre atacado por una jauría en Rivadavia

A un día del ataque mortal de una jauría en Rivadavia, la familia de la víctima no solamente tiene que convivir con el dolor, sino además con el enojo y el malestar. Los familiares se enteraron de detalles de la muerte de Néstor Daniel Morales solamente por los medios, según denunció su sobrina Belén Morales a DIARIO HUARPE. Otro tema con el que tiene que lidiar la familia Morales es que aún no puede velar los restos del hombre porque la Justicia no liberó el cuerpo, aun cuando la autopsia ya fue practicada.

De acuerdo a lo que contó Belén, la Policía buscó a la esposa de su tío y luego la trasladó al hospital sin darle demasiada información de lo que había ocurrido. Allí la mujer se enteró de la muerte de su pareja, atacada por entre 10 y 15 perros en el Parque de Tecnologías Ambientales la siesta del domingo.

La familia del operario de Ambiente no conocía los pormenores del hecho y ninguna autoridad a cargo, ni la Policía, ni la Fiscalía Delitos Especiales, le brindó la información que necesitaban saber: cómo murió Nestor Daniel Morales. Belén dijo a este medio que se enteraron a través de los relatos que publicaron los diarios digitales.

Por otra parte, la joven contó que de la Secretaría de Ambiente solo obtuvieron la presencia de un empleado que los acompañaba en todos los trámites que tienen que hacer cuando una persona muere. El titular de la secretaría, Francisco Guevara, había dicho que puso a disposición los recursos de la secretaría para contener a la familia de la víctima.

Finalmente, la mujer señaló que este lunes pensaban velar los restos de su tío en la Cochería San José, pero no lo pueden hacer porque aún no le entregaron el cuerpo. En la Fiscalía le dijeron que no pueden liberar una orden para que retiren el cadáver porque no recibieron la información de la autopsia, sin embargo en la Morgue Judicial les aclararon que la práctica del médico forense ya había sido realizada y que le informe fue entregado.

Este ida y vuelta convirtió el dolor en desesperación. Belén dijo a DIARIO HUARPE que ya no saben qué hacer y esperan respuestas pronto de parte de las autoridades. Este martes por la mañana pensaban despedir los restos de su tío en el cementerio, pero eso deberá esperar.