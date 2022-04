Malvinas y derechos humanos: una deuda con los excombatientes

Malvinas será una herida que no cerrará jamás. El 2 de abril, es un evento que recuerda la valentía y entrega de los más de 20.000 soldados argentinos que participaron en el conflicto. Y la gloria eterna y ruego de su pueblo para los 649 argentinos que murieron en combate, y los 454 que fallecieron luego de ella.

Sin embargo, detrás del conflicto existen ciertas confesiones que permanecieron y permanecen guardadas en la memoria de los excombatientes y quienes dejaron la vida en suelo malvinense. El tema ha sido caracterizado en una película y nombrado cientos de veces en la literatura bélica: las sistemáticas violaciones de derechos humanos durante la Guerra de Malvinas.

De ese trabajo se encarga Pablo Vessel: el de recopilar el testimonio de torturas y vejámenes durante la guerra. Testimonios que guarda en video y se convirtieron en una causa judicial para enjuiciar a los altos mandos que estuvieron a cargo de las tropas en la guerra y llevaron a cabo dichos castigos para que reciban su pena. Sobre eso dará una charla este viernes a las 11 en la facultad de Ciencias Sociales, en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM).

Los excombatientes sanjuaninos que también hayan sufrido vejámenes o torturas también puden contar su testimonio. Foto: Gentileza

“Yo no soy el mismo desde que empecé a recopilar estas entrevistas. Lloré mucho y sigo llorando. Me impresionó mucho el silencio, guardarse 25 años estos recuerdos dolorosos. La víctima no habla cuando se debe, sino cuando puede. Cuando maduran y terminan procesos internos. No realizan inmediatamente la denuncia”, dijo Vessel en el programa Yo Te Invito, emitido por Canal 5 Telesol.

Oriundo de Corrientes, la provincia argentina que más soldados envió al conflicto junto con Buenos Aires, perteneció a la generación “Malvinas” al igual que millones de argentinos. Si bien no fue al conflicto, tuvo amigos en el frente. Nacido en la segunda ciudad más grande de Corrientes, Goya, se avocó a la ardua tarea de entrevistar y recopilar los relatos de quienes pelearon contra los ingleses y fueron víctimas de su propio ejército.

“Como miembro de esa generación, nos pegó muy fuerte. Me pareció que tenía que honrar su memoria entregando mi profesión a su vida. Uno ve en las películas al ejército vencedor contra el perdedor y viceversa. Pero nunca aparece un soldado torturado por su propia tropa”, reflexionó el abogado.

En su recorrida por el país, todos esos relatos fueron compilados en una causa judicial que se presentó en Tierra del Fuego, jurisdicción en la que entra Malvinas en territorio argentino.

“A todos esos relatos les di forma de denuncia penal. Los envié al juzgado correspondiente a Tierra del Fuego. Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Todo, para que se aplique la ley argentina a delitos cometidos contra argentinos en tierra argentina por argentinos”, reforzó Vessel.

Tras el fin del conflicto, cientos de excombatientes sufrieron la "desmalvinización" en los cuarteles. Y muchos de ellos fueron perseguidos por el gobierno militar cuando empezaron a organizarse para pedir trabajo, ayuda económica o viviendas. El estrés postraumático psicológico y físico, que junto al estigma de la guerra fueron cruciales para la vida en sociedad de los veteranos, muchos de las cuales vieron afectadas también por ello. Tristemente, muchos perdieron la vida ante la falta de respuestas del estado.

“La desmalvinización generó lo que la gente llamó ‘locos de la guerra’, no podían pedir trabajo porque los rechazaban. La sociedad argentina no conocía el estrés postraumático en ese momento. Como solución, en los 90’, agregaron a los excombatientes al PAMI. Los casos de enfermedades psiquiátricas como estrés postraumático no se podían tratar ahí”. Dijo. Respecto a los muertos, agregó: “Hay más muertos por suicidios que muertos en Malvinas hoy. No es un hecho individual, es un hecho colectivo social. Da cuenta de un fenómeno que tenemos que escuchar y entender”, dijo Vessel sobre el tema.

Entre las torturas, algunas, por testimonio de excombatientes, fueron reveladas. Tales eran las “estaqueos”, donde los soldados permanecían atados al suelo y semi desnudos en el frío, incluso, bajo ataque enemigo. Enterramientos hasta el cuello y la famosa “picana”, el emblema de tortura de la dictadura militar de los 70’ hasta el regreso de la democracia.

“Todas las unidades militares en Malvinas tuvieron tortura. Las tres fuerzas armadas torturaron. Esto fue una cuestión sistemática en todas las fuerzas”, sostuvo.

Pablo Vessel dará este viernes a las 11 una charla sobre “Malvinas y derechos humanos: una deuda con los excombatientes”, en el Complejo Universitario Islas Malvinas (Cuim) en la Facultad de Sociales, donde abordará todos estos temas.

Para los excombatientes interesados en contar su testimonio sobre torturas, vejámenes y otras situaciones de violaciones de derechos humanos, llamar al 011 2612 1313 o acercarse al evento programado el viernes.