Mamá de Talía: “25 años no es nada, pero me conformo”

A pesar del pedido del fiscal Adolfo Díaz, la de condenar a 25 años de cárcel al principal sospechoso de matar a su hija Talía, Anabella Recabarren dijo a DIARIO HUARPE que “la pena no es nada, nada ni nadie me va a devolver a mi hija”. Sin embargo la mujer añadió que “me conformo con eso o me quedo sin nada”.

En los alegatos del juicio por el crimen de la joven zondina en junio de 2016, varios de los presentes se sorprendieron con el pedido del fiscal. Es que al empezar el juicio hace casi dos meses, familiares y amigos de Talía pensaron que Miguel Ángel Morales tendría una pena mucho menor. Pero este nuevo panorama, a pocas horas de la sentencia, renovó sus esperanzas de obtener Justicia.

LEA MÁS Pidieron 25 años de cárcel para el acusado de matar a Talía

“En la manos del señor juez hay una gran expectativa de que haya Justicia”, dijo Anabella. “Pero si el juez falla a favor de Morales, no me decepcionará a mí o a Talía, sino a una sociedad porque dejará a un asesino suelto”, agregó.

Por otra parte, la mujer criticó duramente a la defensora oficial de la expareja de su hija, que pidió la absolución del imputado. “Es una vergüenza que una mujer diga que no hay pruebas suficientes para inculparlo”, expresó. “Parece que hay que sacar el cajón de Talía y mostrarle que adentro está mi hija y que el asesino es Morales”, concluyó.

A Talía Recabarren (17) la asesinaron en junio de 2016. Su cuerpo apareció en una finca a pocos kilómetros de su casa. Desde un principio, los investigadores sospecharon de su expareja Miguel Ángel Morales. Inclusive, el joven, que en ese tiempo también era menor de edad, confesó que la había matado pero de forma accidental. La Justicia no creyó en esta versión.