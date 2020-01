Mañana comienza el "Carnaval del País" en Gualeguaychú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El "Carnaval del País" de Gualeguaychú, considerado como la mayor fiesta a cielo abierto de la Argentina, comienza mañana sábado 11 de enero desde las 21 horas y se esperan más de 10.000 personas en la primera noche.



Las comparsas Ará Yeví del Club Tiro Federal; O'Bahía del Pescadores y Papelitos de Juventud Unida lucharán desde este sábado en el Corsódromo entrerriano, a 230 kilómetros de Buenos Aires, por el trono con 12 carrozas, más de 1.000 integrantes y mucho brillo, música, color y baile.



En caso de lluvia, "bajo ninguna circunstancia el desfile dará comienzo" y si bien la entrada no es reembolsable, la fecha se pasará para el domingo siguiente.



El Carnaval del País llevará el nombre "Mirta Rodríguez de Larrivey" en su edición 2020, en homenaje a la ex pasista, "pionera y fundadora del espíritu carnavalero" e impulsora del nombre "Papelitos" para esa comparsa.



Durante las tres fechas de enero, los residentes de Gualeguaychú pagarán $200 pesos, mientras que para turistas será de $550 y de $100 para los menores de 12 años.



La misma permite ubicarse en las tribunas populares, pero el resto de los sectores serán numerados y tienen un costo adicional.



Para los sábados 1, 8,15 y 29 de febrero el valor será de 600 pesos; y las tres fechas del fin de semana largo de carnaval (22, 23 y 24 de febrero) llegará a $640.



Las entradas anticipadas se pueden adquirir en las boleterías del Corsódromo; en el balneario Ñandubaysal local; o por teléfono al (03446) 438131 las VIP y al (03446) 431283 las plateas.



También se consiguen entradas en Otero Viajes en la ciudad de Colón; en las sedes de Adrogué Bus en Adrogué y Capital Federal; en los locales de Marcelo Giménez Turismo en Santa Fe y San Justo; y online en ventas.carnavaldelpais.com.ar.



Cinco clubes participan con una inversión anual de más de $4 millones en cada comparsa, de las cuales tres luchan por el trono y generan más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad, donde en la temporada de verano llegan más de medio millón de personas.



El carnaval de Gualeguaychú comenzó a fines del siglo XIX, en un principio por las tardes, ya que la ciudad no contaba con adecuada iluminación.



Durante el siglo XX fue transformándose y surgieron importantes comparsas, como la de Nerón, que representaba al emperador romano y que alcanzó los 200 integrantes.



El nuevo formato comenzó en 1979, realizado por instituciones locales, y ya en 1981 el Carnaval de Gualeguaychú comenzó su gran camino hasta convertirse en la fiesta a cielo abierto más grande del país.