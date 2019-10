Manchester City, con Agüero en el banco de suplentes, derrotó a Crystal Palace

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Manchester City, con el argentino Sergio Agüero en el banco de suplentes, superó hoy a Crystal Palace por 2 a 0 como visitante, en un partido correspondiente a la novena fecha de la liga de Inglaterra.



El brasileño Gabriel Jesus (39m. PT) y el español David Silva (41m. ST) hicieron los dos goles del conjunto ciudadano.



Manchester City llega ahora a los 19 puntos, detrás del líder Liverpool (24), al tiempo que Crystal Palace se queda en 14 y sale de la zona de clasificación a la Liga de Europa 2020/21.



Además, Liverpool, líder de la competencia, pondrá en juego mañana su invicto y arranque perfecto con ocho triunfos al visitar a Manchester United, en uno de los clásicos ingleses.



El encuentro se jugará en el estadio Old Trafford, desde las 12.30, y con transmisión de ESPN.



Lunes: Sheffield United-Arsenal FC, a las 16.



El resto de los resultados: Everton 2-West Ham (Manuel Lanzini) 0; Aston Villa 2-Brighton And Hove 1; Bournemouth 0-Norwich City 0; Chelsea 1-Newcastle 0; Leicester City 2-Burnley 1; Tottenham (Paulo Gazzaniga y Erik Lamela; DT Mauricio Pochettino) 1-Watford (Roberto Pereyra) 1; Wolverhampton 1-Southampton 1.







-Posiciones-



Liverpool 24 puntos; Manchester City 19; Leicester y Chelsea 17; Arsenal 15; Crystal Palace 14; Tottenham, Burnley, Bournemouth y West Ham 12; Aston Villa y Wolverhampton 11; Everton 10; Manchester United, Sheffield United y Brighton And Hove 9; Southampton y Newcastle 8; Norwich City 7; Watford 4.



Los primeros cuatro van a la Liga de Campeones de Europa 2020/2021.



El quinto, a la Liga de Europa 2020/2021.



Los últimos tres descenderán.