Manchester City y Leicester, lo más destacado de la jornada de la Premier League

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Manchester City, el actual campeón de la Premier League, y que tiene como figura al argentino Sergio "Kun" Agüero, y a su compatriota Nicolás Otamendi, recibirá mañana a Leicester, escolta del puntero, en uno de los siete partidos que darán inicio a la fecha 18 de la Liga inglesa de fútbol.



El partido se jugará este sábado desde las 14.30 (hora de la Argentina) en el estadio Ciudad de Manchester, con capacidad para 55 mil espectadores.



El City, dirigido por el español Pep Guardiola, se ubica tercero en la tabla de posiciones con 35 puntos, a 14 unidades del líder e invicto Liverpool, que postergó su compromiso de este fin de semana a raíz de su participación en el Mundial de Clubes que se disputa en Qatar, donde mañana jugará la final ante el Flamengo.



El conjunto de Manchester, viene de recuperar la senda del triunfo al vencer como visitante en la fecha pasada al Arsenal por 3-0.



Por su parte Leicester, una de las revelaciones del certamen, reúne 39 unidades y llega a este partido luego de igualar 1-1 con el Norwich City.



La jornada sabatina en Inglaterra se completa con los encuentros entre Everton frente a Arsenal (Emiliano Martínez); Newcastle, que cuenta con el defensor argentino Federico Fernández (ex Estudiantes) ante Crystal Palace; Aston Villa-Southampton; AFC Bournemouth-Burnley; Brighton And Hove-Sheffield United y Norwich-Wolverhampton.



El domingo jugarán Watford (Roberto Pereyra)-Manchester United (Marcos Rojo y Sergio Romero) y Tottenham, con los futbolistas argentinos Juan Foyth, Giovani Lo Celso, Eric Lamela y el arquero Pablo Gazzaniga ante Chelsea (Wilfredo Caballero).



Postergado: West Ham United, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini (ex DT de San Lorenzo y River), que cuenta con los argentinos Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini ante el Liverpool.



Las principales posiciones las encabeza el Liverpool con 49 puntos; seguido por Leicester con 39, Manchester City 35; Chelsea 29.