Manifestantes "antimineros" provocaron incidentes frente a la Legislatura de Chubut

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La policía del Chubut debió intervenir esta madrugada en el edificio de la Legislatura ubicado en el centro cívico de Rawson para proteger a los diputados provinciales, que no podían salir del recinto debido a una protesta de manifestantes antiminería.



El virtual bloqueo al edificio legislativo fue protagonizado por individuos que se identificaron con carteles de "No a la mina", según confirmó el jefe de la policía local Miguel Gómez.



El comisario general detalló que el grupo de manifestantes "no superan los 50" y estuvieron durante toda la jornada manifestándose en la Legislatura, que celebró ayer la última sesión ordinaria, la que se extendió hasta esta madrugada por los temas pendientes que debían tener despacho por finalización del mandato.



La policía generó un cordón para permitir la salida de los legisladores provinciales, lo que "originó un forcejeo que pasó a mayores cuando el subcomisario Juan García, de la delegación Rawson, recibió un golpe de puño en el rostro y cayó al piso, tras lo cual fue pateado por un manifestante, por lo cual se actuó con el resultado de seis detenidos", indicó hoy el jefe policial.



Según indicó Gómez, los accesos quedaron liberados cuando los manifestantes concurrieron para ver qué ocurría con los detenidos, y eso hizo que los diputados pudieran salir.



La refriega también provocó la rotura de vidrios de los vehículos en el que se desplazaron los diputados e incluso uno de ellos, Jerónimo García (presidente de la bancada oficialista), recibió un impacto en la cabeza -presuntamente un piedrazo- que le provocó una lesión leve.



De los demorados, tres mujeres recuperaron la libertad y se espera que los restantes, entre ellos los más activos, sean sometidos a la audiencia de control de detención.



La controversia se inició por el tratamiento de la nueva ley de ministerios que incluyó junto con la palabra "hidrocarburos" la de "minería" y eso originó la reacción, porque se interpretó como una puerta abierta para la explotación de yacimientos.



El diputado Manuel Pagliaroni (Cambiemos) indicó esta mañana en diálogo con Télam que los manifestantes "estuvieron durante todo el día (por ayer) y pretendían impedir" la sesión.



"Es insólito, porque se trata de inadaptados que más allá de su postura política, son antisistema", opinó.