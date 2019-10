Manifestantes indígenas liberan a periodistas retenidos y uno de ellos es agredido más tarde

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un grupo de periodistas que fue retenido en la Casa de la Cultura de Quito, donde el movimiento indígena reclamó hoy el fin del ajuste impuesto por el gobierno en el marco de un programa del FMI, fue liberado hoy después de varias horas y uno de los reporteros fue agredido cuando se retiraba del lugar. El periodista Freddy Paredes del canal de televisión Teleamazonas recibió un piedrazo en la cabeza cuando abandonaba la Casa de la Cultura junto con otros colegas, que habían sido retenidos por el movimiento indígenas para "garantizar que la Policía no lance gases lacrimógenos", según aseguraron en el escenario cuando mostraron a los periodistas detenidos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado en el que desmintió que sus miembros hayan sido responsables del ataque a Paredes. "La CONAIE RECHAZA la agresión al periodista Freddy Paredes y aclaramos que esto sucedió en exteriores, luego de que la guardia indígena lo resguardara para precautelar su integridad física y asegurar su salida. Estos hechos de violencia NO son motivados por nuestras bases", aseguró la principal organización indígena de Ecuador y el motor principal de la ola de protestas que tiene paralizado a Quito y a parte del país. Horas antes, desde Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) había criticado la detención de los periodistas, entre ellos un equipo argentino. "Repudiamos la retención que padeció el equipo de Todo Noticias, mientras cubría una asamblea de organizaciones indígenas en Quito. Ante la posible llegada de la policía, uno de los dirigentes ordenó que la prensa no podía abandonar el lugar. Los periodistas argentinos estuvieron dos horas retenidos contra su voluntad", denunció la organización en un comunicado.