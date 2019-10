Manu Hattom, su nuevo disco y la elección de ser "independiente"

El cantautor Manu Hatton presenta el viernes próximo en una sala de la ciudad de Buenos Aires su cuarto disco,"Temporada alta", un álbum con aire pop en el que mantiene el estilo cancionero que lo caracteriza mientras sigue su senda en la construcción de una carrera "independiente".



"Hacer arte siempre fue difícil, esa es la verdad, pero las grandes obras han surgido, sobre todo, de la incomodidad del artista. Hoy, con la crisis que nos dejó este Gobierno. Los presupuestos son mucho más chicos y algunos ni siquiera se ejecutan. Ser independiente es un camino, una elección que, si está seguida de políticas culturales que comprendan y acompañen, los resultados son maravillosos", comentó en una entrevista con Télam.



"Temporada alta" consta de ocho canciones y puede ser considerado como su disco más optimista. Con colaboraciones de Fito Páez en "El Herido" y Esmeralda Escalante en "Arcoíris" ("Tenerlos a ellos fue un sueño para mi"), el álbum puede ser la puerta de entrada ideal para la obra de un artista que ya cuenta con giras por algunos países de América Latina.



"Estamos preparando algo muy hermoso para La Tangente. Vamos a hacer un show largo y con muchos invitados sorpresa. Van a sonar canciones de todos los discos, por supuesto del último y además algunas perlas", dijo en referencia a la sala porteña donde este viernes presentará el cuarto disco de su carrera.



T: ¿Cómo fue el proceso de trabajo de "Temporada alta"?



MH: El proceso empezó en diciembre de 2018 en un campo en Escobar. Nos fuimos con Yago, el productor del disco, a trabajar sobre el puñado de canciones. El hecho de estar en un lugar alejados, descansados y en un plan vacional nos dio un acercamiento total al sonido y al clima que queríamos. Terminado ese proceso que duró un mes, volvimos a la ciudad y empezamos a convocar a los músicos. En 7 meses ya teníamos todo preparado para las voces. El proceso fue bastante rápido.



T: En una entrevista dijiste que para alguien que nunca te escuchó, lo recomendable era empezar por tu primer disco. ¿Creés que con "Temporada alta" esto quizá se haya invertido? ¿Qué el primer disco para entrar a Manu Hattom puede ser este?



MH: Mis cuatro discos son bastante eclécticos. Si me pongo a pensar en lo que sería un poco mas popular, te diría que sí. "Temporada Alta" es muy pop y muy rutero, pasa rápido y tiene climas re lindos. "Benalmádena Despierta", mi primer disco, es muy parecido a este, pero obviamente un poco mas amateur. Los otros, "Autopistas" y "10 formas de transportarse por el aire" fueron más una suerte de laboratorio en cuanto a sonido y composición de las canciones, donde también participó mucho mi banda, La Joven Pandilla del Oeste. En cambio, en "Temporada Alta" todas las decisiones las tome yo en conjunto con el productor. Es sumamente personal el disco.



T: ¿Qué te dejaron las giras por América Latina?



MH: He tocado en varias oportunidades en Chile y Uruguay. Esas plazas son bastante importantes para el desarrollo de un artista. Lo que me pasa cada vez que voy con mi música a otros países y me encuentro con otros públicos es muy especial. Es todo lo que pensabas de pibe y de pronto lo ves materializado. Esa energía se siente en los shows, uno esta más predispuesto a que pasen muchas cosas y en el intercambio con la gente, desde los productores hasta los amigues que andan en esos países de viaje. Lo positivo es que viajar siempre alimenta el alma y el corazón, mucho más si llevas tu guitarra y podés cantar tus canciones. Por ahora no cambiaría nada de las giras, soy muy afortunado sinceramente.